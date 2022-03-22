За сутки на Востоке Украины обезвредили 54 российских военных и 5 танков

За сутки украинские защитники в районе оперативно-тактической группировки "Восток" отразили три атаки российских войск.

Источник: оперативно-тактическая группировка "Восток" на Facebook.

Детали: Несмотря на многочисленные попытки, российским войскам не удается прорвать оборону. 22 марта россияне совершили 3 атаки, все попытки были успешно отражены.

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Потери войск РФ составили: 54 человека, танки – 5 (уничтожено – 3, повреждено – 2), САУ, орудий – 1, АТ – 5, самолеты – 2, БПЛА – 2, специальная техника – 1, захвачено БМП-3 – 3 .

Дословно: "С каждым днем ​​враг теряет все больше людей и техники. Оккупанты бросают в бой неподготовленных и деморализованных людей. В то же время украинские воины мотивированы, ведь знают, что отстаивают свою страну, свою землю, защищают собственные семьи и своих детей. Поэтому победа Украины – только вопрос времени".