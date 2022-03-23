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Белорусам за участие в войне предлагают деньги и обучение в РФ – разведка

Роман ПетренкоСреда, 23 марта 2022, 11:04
беларусские военные

За участие в войне в Украине белорусам предлагают з/п в $1000-1500 в месяц, а также льготы на обучение в вузах РФ, сообщает разведка.

Источник: Главное управление разведки Минобороны

Дословно: "Сотрудники российских спецслужб изучают морально-психологическое состояние военнослужащих Беларуси и проводят индивидуальные беседы с рядовым составом. Таким образом, путинские эмиссары пытаются склонить белорусских военных к участию в войне с Украиной, пусть даже не в составе ВС Беларуси.

При выполнении "специальных задач" белорусам предлагается денежное довольствие в размере $1000-1500 в месяц. В дополнение – льготное обучение в российских военных вузах (например, рязанское воздушно-десантное командное училище)".

Детали: Такие случаи украинская разведка зафиксировала в 103 воздушно-десантной дивизии ВС Беларуси и Гомельской пограничной группе.

ГУР также сообщает, что белорусов, которые отказываются от участия в так называемой "специальной операции", проверяется "на связи с оппозицией". Нелояльных к РФ командиров – заменяют.

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Темы: БеларусьвойнаРосcия
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