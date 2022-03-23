Лавров: Отправка миротворцев в Украину станет прямым столкновением России и НАТО

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду заявил, что отправка миротворцев в Украину может привести к прямому столкновению между Россией и НАТО.

Об этом Лавров сказал, выступая перед студентами Московского государственного института международных отношений, сообщает "Европейская правда".

"Наши польские коллеги уже заявили, что сейчас будет саммит НАТО, надо направлять миротворцев. Они, надеюсь, понимают, о чем идет речь. Это будет то же прямое столкновение российских и натовских вооруженных сил, которого все не то что хотели избежать, а говорили, что оно никогда не должно состояться в принципе", - цитируют Лаврова росСМИ.

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На прошлой неделе Польша заявила, что в Украину следует отправить международную миротворческую миссию и предоставить средства для защиты.

Министерство обороны Польши работает над проектом создания миротворческой миссии НАТО в Украине, но президент Анджей Дуда может отклонить документ, если не получит "зеленый свет" от США.

До внеочередного саммита НАТО в четверг польское предложение должно быть направлено в Белый дом на рассмотрение президента США Джо Байдена.

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Правительство Польши ранее заявило, что готовится представить идею миротворческой миссии в Украине на саммите НАТО и на встрече Европейского совета, которые состоятся 24 марта.