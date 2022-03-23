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Враг обстрелял ж/д станцию Очеретино Донецкой области

Ирина БалачукСреда, 23 марта 2022, 15:53
Враг обстрелял ж/д станцию Очеретино Донецкой области
ФОТО ИЗ TELEGRAM КАМЫШИНА

Российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию Очеретино в Донецкой области.

Источник: председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram

Прямая речь Камышина: "Враг продолжает прицельно бить по железнодорожной инфраструктуре. Только что прилетело на станцию Очеретино, Донецкая железная дорога. Слава богу, на этот раз без пострадавших". 

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Фото из Telegram Камышина 

Детали: Он также выложил фото поврежденного здания станции. 

 
Фото из Telegram Камышина

Темы: Донецкая областьвойнажелезная дорога
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