Враг обстрелял ж/д станцию Очеретино Донецкой области

Российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию Очеретино в Донецкой области.

Источник: председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram

Прямая речь Камышина: "Враг продолжает прицельно бить по железнодорожной инфраструктуре. Только что прилетело на станцию Очеретино, Донецкая железная дорога. Слава богу, на этот раз без пострадавших".

Фото из Telegram Камышина

Детали: Он также выложил фото поврежденного здания станции.