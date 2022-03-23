Враг обстрелял ж/д станцию Очеретино Донецкой области
Среда, 23 марта 2022, 16:53
Российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию Очеретино в Донецкой области.
Источник: председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram
Прямая речь Камышина: "Враг продолжает прицельно бить по железнодорожной инфраструктуре. Только что прилетело на станцию Очеретино, Донецкая железная дорога. Слава богу, на этот раз без пострадавших".
Детали: Он также выложил фото поврежденного здания станции.
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