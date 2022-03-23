Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг обстрелял ж/д станцию Очеретино Донецкой области

Ирина БалачукСреда, 23 марта 2022, 16:53
ФОТО ИЗ TELEGRAM КАМЫШИНА

Российские оккупанты обстреляли железнодорожную станцию Очеретино в Донецкой области.

Источник: председатель правления "Укрзализныци" Александр Камышин в Telegram

Прямая речь Камышина: "Враг продолжает прицельно бить по железнодорожной инфраструктуре. Только что прилетело на станцию Очеретино, Донецкая железная дорога. Слава богу, на этот раз без пострадавших". 

 
Фото из Telegram Камышина 

Детали: Он также выложил фото поврежденного здания станции. 

 
Фото из Telegram Камышина

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Донецкая областьвойнажелезная дорога
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия сдерживает аппетиты: уже хочет не всю Украину, а только восток – Reuters

Орбан ответил на призыв Зеленского

фото, видеоЗа месяц войны у бережливых украинцев в Полтавской области изъяли 11 российских танков

Зеленский об исчезновении Шойгу: может, уехал в Чернобаевку?

Ермак рассказал, кто может стать гарантом безопасности для Украины

фотоMaxar показала снимки уничтоженного российского корабля в Бердянске

Все новости...
Донецкая область
Мэр Мариуполя уехал из города, чтобы быть на связи – глава ОВА
В Донецкой области оккупанты за сутки убили трех гражданских, среди которых – ребенок
Требуем от МККК и ООН помочь освободить захваченных РФ водителей и спасателей – Верещук
Последние новости
05:28
Россия сдерживает аппетиты: уже хочет не всю Украину, а только восток – Reuters
05:20
WSJ: США введут санкции против российских поставщиков технологий для военных
04:46
Anonymous обнародовали 28 ГБ информации Центробанка России
04:18
Беженка из Украины выиграла марафон в Иерусалиме
04:00
СМИ: Из Германии в Украину прибыли 1,5 тысячи "Стрел" и пулеметы
03:00
фото, видеоВ день визита Байдена тысячи человек вышли на митинг в Варшаве
02:35
США могут нарастить производство Stinger и Javelin, о которых просила Украина
02:34
График эвакуационных поездов на 26 марта
02:01
Захватчики собирают в Мелитополе проплаченный митинг в поддержку РФ
01:49
ВСУ уничтожили три самолета россиян, пять крылатых ракет, вертолет и три беспилотника
Все новости...