Россияне обстреляли центр Харькова из Черного моря

Ночью российские оккупанты обстреляли центр Харькова ракетами типа "Калибр", выпущенными из кораблей в Черном море.

Источник: глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире канала "Рада"

Прямая речь Синегубова: "У нас центр Харькова вчера ночью подвергался обстрелам с применением ракет типа "Калибр", выпущенных из кораблей Черноморского флота РФ. То есть и оттуда к нам уже прилетает.

Ситуация по Харькову, можно сказать, стабильная. Однако у нас сегодня было 44 обстрела из артиллерии, танков, минометов и т.п. и 140 раз нас обстреливали из реактивных систем залпового огня. То есть это мы называем уже ситуацией стабильной".

Детали: По словам главы ОВА, в области критической точкой остается город Изюм. Также утром 24 марта оккупанты обстреляли город Золочев, а 23 марта – город Балаклея.

Синегубов добавил, что власти следят за ситуацией в области и пытаются довезти гуманитарную помощь до этих населенных пунктов, хотя это сложно, потому что враг не дает зеленых коридоров для доставки.

Он также отметил, что полиция в Харькове работает постоянно – правоохранители следят за порядком и противодействуют мародерству.

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Вооруженные силы, по словам, главы ОВА держат оборону, и "нет сомнения, что враг не сможет зайти в Харьков".

Также в городе постепенно налаживают решение других проблем – разбирают завалы, вывозят мусор, возобновляют работу банковской системы, в частности выдачи наличных денег.

По словам Синегубова, россияне продолжают террор против представителей органов местного самоуправления.

Циркуновский сельский голова Николай Сикаленко, похищенный 2 дня назад, до сих пор находится в плену врага.