Болгария отзывает посла из Москвы для консультаций из-за заявления посла РФ в Софии

Болгария отзывает своего посла в России для консультаций по заявлениям, прозвучавшим от посла РФ в Софии.

Как сообщает Nova.bg, об этом заявил премьер-министр Кирилл Петков.

"Я считаю реакцию посла Митрофановой недипломатической, жесткой и грубой. Мы отзываем нашего посла в России для консультаций", - заявил Петков, отметив, что Кремль, очевидно, сделает то же самое.

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"Ни для кого из граждан Болгарии не будет приемлемым, что иностранный дипломат оскорбляет наше правительство. Мы осуждаем это независимо от того, какой это дипломат. Такое поведение абсолютно неприемлемо", - добавил он.

Как отмечает "Балканський оглядач", на днях посол РФ Элеонора Митрофанова в эфире российского государственного телеканала заявила, что болгары якобы не поддерживают официальную позицию своей власти по поводу войны в Украине - ссылаясь на якобы социологические опросы.

Кирилл Петков сказал, что не видит разногласий в правящей коалиции по Украине.

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"Мы очень четко сказали, что поддерживаем Украину, украинское правительство и военных. Мы должны оказать им полную поддержку. Гуманитарная помощь идет. Более 80% болгар не поддерживают военную помощь, и мы должны это учитывать", - сказал Петков.