Болгария отзывает посла из Москвы для консультаций из-за заявления посла РФ в Софии

Болгария отзывает своего посла в России для консультаций по заявлениям, прозвучавшим от посла РФ в Софии.

Как сообщает Nova.bg, об этом заявил премьер-министр Кирилл Петков.

"Я считаю реакцию посла Митрофановой недипломатической, жесткой и грубой. Мы отзываем нашего посла в России для консультаций", - заявил Петков, отметив, что Кремль, очевидно, сделает то же самое.

"Ни для кого из граждан Болгарии не будет приемлемым, что иностранный дипломат оскорбляет наше правительство. Мы осуждаем это независимо от того, какой это дипломат. Такое поведение абсолютно неприемлемо", - добавил он.

Как отмечает "Балканський оглядач", на днях посол РФ Элеонора Митрофанова в эфире российского государственного телеканала заявила, что болгары якобы не поддерживают официальную позицию своей власти по поводу войны в Украине - ссылаясь на якобы социологические опросы.

Кирилл Петков сказал, что не видит разногласий в правящей коалиции по Украине.

"Мы очень четко сказали, что поддерживаем Украину, украинское правительство и военных. Мы должны оказать им полную поддержку. Гуманитарная помощь идет. Более 80% болгар не поддерживают военную помощь, и мы должны это учитывать", - сказал Петков.