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Экскомандующий силами НАТО в Европе: Путин может нанести ядерный удар по Польше

Четверг, 24 марта 2022, 23:55
Экс-командующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк, фото Getty Images

Президент России Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия и нанести удар по территории Польши.

Источник: Экскомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк, CNN.

Прямая речь: "Если он (Путин – ред.) действительно хочет сдержать НАТО, если он верит, что может разрушить НАТО, он может применить тактическое ядерное оружие. Где он его применит? Возможно, не в Украине, а где-нибудь в людном месте в Польше".

Детали: Уэсли Кларк отметил, что российские войска в рамках учений моделируют ситуацию, в которой Россия проигрывает, потому что НАТО поддерживает ее противника. В этом случае они должны использовать тактическое ядерное оружие. Как результат НАТО заявляет, что не хочет ядерной войны и отступает.

Кларк также выразил сомнение, что Россия применит химическое оружие в Украине.

Темы: НАТОПольшавойнаРосcия
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