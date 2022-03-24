Экскомандующий силами НАТО в Европе: Путин может нанести ядерный удар по Польше

Президент России Владимир Путин может отдать приказ о применении тактического ядерного оружия и нанести удар по территории Польши.

Источник: Экскомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк, CNN.

Прямая речь: "Если он (Путин – ред.) действительно хочет сдержать НАТО, если он верит, что может разрушить НАТО, он может применить тактическое ядерное оружие. Где он его применит? Возможно, не в Украине, а где-нибудь в людном месте в Польше".

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Детали: Уэсли Кларк отметил, что российские войска в рамках учений моделируют ситуацию, в которой Россия проигрывает, потому что НАТО поддерживает ее противника. В этом случае они должны использовать тактическое ядерное оружие. Как результат НАТО заявляет, что не хочет ядерной войны и отступает.

Кларк также выразил сомнение, что Россия применит химическое оружие в Украине.