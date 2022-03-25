Сводка штаба: На Слобожанском направлении враг потерял более 50% личного состава
В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщают, что Россия выводит отдельные подразделения на Слобожанском направлении из-за 50% потерь личного состава.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "На Слобожанском направлении противник блокирует города Сумы и Харьков. Наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Пытается возобновить наступательные действия в районе города Изюм, несет потери.
Отмечается вывод отдельных подразделений оккупационных войск, действующих в указанном районе, на территорию Российской Федерации в связи с потерями более 50 процентов личного состава".
"Задания оккупантов по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружение города Киев и установление контроля над левобережной частью Украины не выполнены.
Противнику удалось частично добиться успеха в Донецком операционном районе относительно продолжения временного содержания сухопутного коридора между ростовской областью и ВТО АР Крым.
Враг продолжает восполнение потерь, осуществляя меры по подготовке и перемещению резервных подразделений вооруженных сил Российской Федерации".
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Детали: На Волынском направлении противник наступательных действий не производил.
На Полесском направлении враг определенной группировкой наступательных действий не производил, продолжил нанесение артиллерийских и авиационных ударов, пытается восстановить положение своих сил в районах городов Киева и Макарова.
На Северском направлении противник силами определенных подразделений пытается сосредоточить силы и средства восстановления наступательных действий. Совершает неудачные попытки блокировки Чернигова. На Броварском направлении перешел к обороне, осуществляет инженерное оборудование позиций.
Вероятно, противник будет пытаться в очередной раз возобновить наступательные действия в направлении города Бровары и Борисполь с целью блокирования столицы Украины, города Киева, с восточного направления.
На Донецком направлении противник удерживает занимаемые рубежи. Основные усилия сосредоточены на захвате городов Попасна, Рубежное и Мариуполь, успеха нет.
На Запорожском направлении силами до пяти БТГр перешли к обороне.
На Южнобужском направлении противник силами группировки занимает установленные рубежи обороны, пытается осуществлять мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений и пополнению записей.
В Азовской операционной зоне, по уточненной информации, в ходе нанесения удара по занятому оккупантами порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль "Саратов". Большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения. Продолжается уточнение других потерь противника.