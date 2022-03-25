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Сводка штаба: На Слобожанском направлении враг потерял более 50% личного состава

Ольга ГлущенкоПятница, 25 марта 2022, 00:59
Разбитая вражеская техника, фото: Генштаб

В Генштабе Вооруженных сил Украины сообщают, что Россия выводит отдельные подразделения на Слобожанском направлении из-за 50% потерь личного состава.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "На Слобожанском направлении противник блокирует города Сумы и Харьков. Наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры. Пытается возобновить наступательные действия в районе города Изюм, несет потери.

Отмечается вывод отдельных подразделений оккупационных войск, действующих в указанном районе, на территорию Российской Федерации в связи с потерями более 50 процентов личного состава".

"Задания оккупантов по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей, окружение города Киев и установление контроля над левобережной частью Украины не выполнены.

Противнику удалось частично добиться успеха в Донецком операционном районе относительно продолжения временного содержания сухопутного коридора между ростовской областью и ВТО АР Крым.

Враг продолжает восполнение потерь, осуществляя меры по подготовке и перемещению резервных подразделений вооруженных сил Российской Федерации".

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Детали: На Волынском направлении противник наступательных действий не производил.

На Полесском направлении враг определенной группировкой наступательных действий не производил, продолжил нанесение артиллерийских и авиационных ударов, пытается восстановить положение своих сил в районах городов Киева и Макарова.

На Северском направлении противник силами определенных подразделений пытается сосредоточить силы и средства восстановления наступательных действий. Совершает неудачные попытки блокировки Чернигова. На Броварском направлении перешел к обороне, осуществляет инженерное оборудование позиций.

Вероятно, противник будет пытаться в очередной раз возобновить наступательные действия в направлении города Бровары и Борисполь с целью блокирования столицы Украины, города Киева, с восточного направления.

На Донецком направлении противник удерживает занимаемые рубежи. Основные усилия сосредоточены на захвате городов Попасна, Рубежное и Мариуполь, успеха нет.

На Запорожском направлении силами до пяти БТГр перешли к обороне.

На Южнобужском направлении противник силами группировки занимает установленные рубежи обороны, пытается осуществлять мероприятия по восстановлению боеспособности подразделений и пополнению записей.

В Азовской операционной зоне, по уточненной информации, в ходе нанесения удара по занятому оккупантами порту Бердянск уничтожен большой десантный корабль "Саратов". Большие десантные корабли "Цезарь Куников" и "Новочеркасск" получили повреждения. Продолжается уточнение других потерь противника.

Темы: Вооруженные силывойна
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