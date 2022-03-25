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Черниговщина: россияне похитили главу общины и бизнесмена

Пятница, 25 марта 2022, 09:50
Черниговщина: россияне похитили главу общины и бизнесмена
Суспільне

Российские оккупанты похитили двух человек в Сновской общине Черниговской области: главу Сновской территориальной общины Александра Медведева и бизнесмена и бывшего депутата областного совета Григория Божко.

Источник: Суспільне.Чернігів

Детали: Информацию "Суспільне" подтвердил глава Корюковской районной военной администрации Иван Ващенко.

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По его словам, оккупанты пришли к ним утром 25 марта.

Предварительно известно, что везут его в направлении Городни. Зачем и с какой целью пока неизвестно.

Это не первый случай похищения людей в Черниговской области российскими оккупантами.

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В с. Гремяч Новгород-Северского района 20 марта вражеские солдаты похитили старосту.

Также в селе Андреевка Михайло-Коцюбинской общины оккупанты задержали старосту села Николая Будаловского и местного депутата и директора школы Татьяну Безлюдную.

В селе Новая Басань сообщали о похищении двух представителей местного самоуправления.

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