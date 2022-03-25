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Глава МИД Венгрии отверг призыв Зеленского по поводу оружия и нефтегазовых санкций

"Европейская правда"Пятница, 25 марта 2022, 11:14

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто на критику президента Владимира Зеленского заявил, что его страна не изменит своего решения по поставкам оружия Украине и санкциям против российских энергоносителей.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал на своей странице в Facebook.

По словам Сийярто, на саммите ЕС Зеленский повторил два известных требования украинцев: разрешить поставки оружия через Венгрию и приостановить закупку природного газа и нефти в России.

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Он выразил понимание, что для президента Украины важнейшим является украинский народ, но подчеркнул, что для руководства Венгрии главное – это безопасность венгерского народа.

"Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы Венгрия не была втянута в войну, поэтому мы не позволим поставки оружия через нашу территорию. Эти грузы были бы военной целью, подлежащей уничтожению, и мы не хотим рисковать жизнью и безопасностью венгерского народа", – заявил Сийярто.

Также, по его словам, правительство Венгрии не позволит, чтобы венгерский народ платил высокую цену за войну в Украине.

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"Прекращение поставок природного газа и нефти из России сделает невозможными поставки в Венгрию энергоносителей и в то же время приведет к резкому росту расходов. Поэтому мы и в дальнейшем не поддерживаем расширение санкций на энергоснабжение", - заявил венгерский министр.

Сийярто не стал комментировать вопрос перспектив получения статуса кандидата и членства в ЕС, хотя речь Зеленского была посвящена прежде всего этому вопросу.

Напомним, президент Владимир Зеленский обнародовал информацию о государствах, которые в закрытых дискуссиях выражали скептицизм относительно вступления Украины в Евросоюз и колебались в этом вопросе.

В частности, Зеленский обратился на саммите к премьеру Венгрии Виктору Орбану, напомнив ему об истории Венгрии времен гитлеровской Германии.

Темы: ВенгрияРосcиясанкцииЗеленский
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