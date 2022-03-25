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МИД: действия Венгрии дают России больше простора для наступления и убийств

"Европейская правда"Пятница, 25 марта 2022, 14:38

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на неизменную позицию Венгрии, не поддерживающую энергетические санкции против РФ, призывом пересмотреть свою позицию ради мира.

Об этом заявил спикер МИД Олег Николенко, сообщает "Европейская правда".

Николенко отреагировал на свежее заявление главы МИД Венгрии о том, что Венгрия не позволит поставки оружия для Украины через свою территорию и в дальнейшем не поддерживает расширение санкций на энергоснабжение из России.

"Мы уже слышали эти нарративы, в том числе от российских чиновников. Надеемся, что Венгрия как соседнее государство пересмотрит свою позицию ради общего мира в Европе", – заявил Николенко.

Он отметил, что речь идет не только об интересах и безопасности украинского народа, но и о фундаментальных принципах, на которых базируется Европа, в том числе и венгерское общество.

"Это не война Украины. Это война России против всего демократического мира.

Поддерживать Украину одной рукой, а другой финансировать российскую машину агрессии, покупая нефть и газ - это, на самом деле, давать России больше простора для наступления и убийств", – сказал представитель министерства иностранных дел.

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Напомним, президент Владимир Зеленский на саммите ЕС в четверг обнародовал информацию о государствах, которые в закрытых дискуссиях выражали скептицизм относительно вступления Украины в Евросоюз и колебавшихся по этому вопросу.

В частности, Зеленский обратился на саммите к премьеру Венгрии Виктору Орбану, напомнив ему об истории Венгрии времен гитлеровской Германии.

Детальнее – в статье "Европейской правды" От Литвы до Венгрии: кто в Европе поддерживает, а кто блокирует скорейшее вступление Украины в ЕС

Темы: МИДВенгрияРосcия
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