Враг увел часть войск из Сумщины в РФ, в Херсонской области взрывы - ситуация в регионах
В Киевской области продолжаются бои с врагом, в некоторых районах активизируются диверсанты, в Сумской области россияне вывели часть войск с территории Украины.
Источник: данные областных военных администраций
Детали: По состоянию на 8:00 ситуация в регионах
Киевщина
Ночью – воздушные тревоги по всей области. В Бучанском районе обстрелы "Градами" и ракетами Белогородской общины, Святопетровское. Бои в Макарове, Ирпене, Гостомеле. Активизируются ДРГ. Враг пытается производить ротацию. Славутич изолирован. В Броварском районе ночь прошла тихо.
Черниговщина
Чернигов мужественно держит оборону. Ситуация в городе остается сложной.
Житомирщина
Воздушная тревога ночью.
Кировоградская область
Ночью были воздушные тревоги. В целом ситуация спокойная и контролируемая.
Днепропетровщина
Утром – воздушная тревога. В общем, спокойно.
Сумщина
Ночью оккупанты отводили большую часть войск на территорию России. Был артобстрел пригорода Сум, информация о пострадавших и разрушениях уточняется
Харьковщина
Ночью продолжались обстрелы Харькова оккупантами из оружия дальнего действия, есть ли пострадавшие, еще устанавливают спасатели. По области продолжаются активные боевые действия в Изюмском направлении.
Запорожская область
В направлении Запорожья оккупанты пытаются вести штурмовые действия, не оставляя попыток нанесения огневого поражения отдельным подразделениям ТрО и ВС Украины, но успеха не имеют. российская армия имеет значительное количество раненых.
На Волыни, Винничине, Закарпатье, Львовщине, Ровенщине, в Хмельницкой области, Тернополе, Черкассах, Черновцах, Ивано-Франковске ситуация спокойная.
Полтавщина
Ночь прошла относительно спокойно. Вчера и с утра субботы — воздушные тревоги
Луганщина
Все города — украинские, но все под постоянными обстрелами в Рубежном и Попасной бое в центрах.
Донетчина
Интенсивные обстрелы Марьинского общества. Разрушены более 30 частных домов. Ранены трое, один ребенок погиб.
Обстрелы Авдеевки тоже не утихают.
Есть много разрушений. Двое раненых, в их числе один ребенок. По Авдеевской промзоне оккупанты применили фосфорные боеприпасы. По состоянию на утро информации о пострадавших нет.
Мариуполь – в блокаде. Весь город россияне не контролируют, только отдельные кварталы. Город сражается.
Николаевщина
Ночью на всей территории объявлялась воздушная тревога. Однако ночь была относительно спокойная.
Херсонщина
В Херсонской области продолжаются громкие взрывы в районах, которые находятся возле Николаевщины и Днепропетровщины.
Одесса
Ночью – одна воздушная тревога.