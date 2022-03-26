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Враг увел часть войск из Сумщины в РФ, в Херсонской области взрывы - ситуация в регионах

Валентина РоманенкоСуббота, 26 марта 2022, 10:45

В Киевской области продолжаются бои с врагом, в некоторых районах активизируются диверсанты, в Сумской области россияне вывели часть войск с территории Украины.

Источник: данные областных военных администраций

Детали: По состоянию на 8:00 ситуация в регионах

Киевщина

Ночью – воздушные тревоги по всей области. В Бучанском районе обстрелы "Градами" и ракетами Белогородской общины, Святопетровское. Бои в Макарове, Ирпене, Гостомеле. Активизируются ДРГ. Враг пытается производить ротацию. Славутич изолирован. В Броварском районе ночь прошла тихо.

Черниговщина

Чернигов мужественно держит оборону. Ситуация в городе остается сложной.

ВИДЕО ДНЯ

Житомирщина

Воздушная тревога ночью.

Кировоградская область

Ночью были воздушные тревоги. В целом ситуация спокойная и контролируемая.

Днепропетровщина

Утром – воздушная тревога. В общем, спокойно.

Сумщина

Ночью оккупанты отводили большую часть войск на территорию России. Был артобстрел пригорода Сум, информация о пострадавших и разрушениях уточняется

Харьковщина

Ночью продолжались обстрелы Харькова оккупантами из оружия дальнего действия, есть ли пострадавшие, еще устанавливают спасатели. По области продолжаются активные боевые действия в Изюмском направлении.

Запорожская область

В направлении Запорожья оккупанты пытаются вести штурмовые действия, не оставляя попыток нанесения огневого поражения отдельным подразделениям ТрО и ВС Украины, но успеха не имеют. российская армия имеет значительное количество раненых.

На Волыни, Винничине, Закарпатье, Львовщине, Ровенщине, в Хмельницкой области, Тернополе, Черкассах, Черновцах, Ивано-Франковске ситуация спокойная.

Полтавщина

Ночь прошла относительно спокойно. Вчера и с утра субботы — воздушные тревоги

Луганщина

Все города — украинские, но все под постоянными обстрелами в Рубежном и Попасной бое в центрах.

Донетчина

Интенсивные обстрелы Марьинского общества. Разрушены более 30 частных домов. Ранены трое, один ребенок погиб.

Обстрелы Авдеевки тоже не утихают.

Есть много разрушений. Двое раненых, в их числе один ребенок. По Авдеевской промзоне оккупанты применили фосфорные боеприпасы. По состоянию на утро информации о пострадавших нет.

Мариуполь – в блокаде. Весь город россияне не контролируют, только отдельные кварталы. Город сражается.

Николаевщина

Ночью на всей территории объявлялась воздушная тревога. Однако ночь была относительно спокойная.

Херсонщина

В Херсонской области продолжаются громкие взрывы в районах, которые находятся возле Николаевщины и Днепропетровщины.

Одесса

Ночью – одна воздушная тревога.

Темы: война
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