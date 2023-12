Кулеба призвал к бойкоту Auchan, Alcampo, Leroy Merlin и Decathlon за отказ уйти из РФ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал потребителей со всего мира бойкотировать Auchan, Alcampo, Leroy Merlin и Decathlon за отказ уйти с российского рынка.

Об этом, как пишет Европейская Правда, он написал в Twitter.

"Своим отказом прекратить бизнес-деятельность в России, Auchan Holding делает осознанный выбор и далее спонсировать российские зверства в Украине и получать кровавую прибыль. Я призываю всех потребителей и партнеров по всему миру бойкотировать Auchan, Alcampo, Leroy Merlin и Decathlon", – заявил Кулеба.

By refusing to end business activities in Russia, Auchan Holding makes a conscious choice to further sponsor Russian atrocities in Ukraine and make blood profits. I call on all customers and partners around the globe to boycott @AUCHAN_France @alcampo @Leroymerlinfr @Decathlon pic.twitter.com/yLnzFajMlu