Кулеба закликав до бойкоту Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon за відмову піти з РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав споживачів з усього світу бойкотувати Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon за відмову піти з російського ринку.

Про це, як пише Європейська правда, він написав у Twitter.

"Своєю відмовою припинити бізнес-діяльність в Росії, Auchan Holding робить свідомий вибір й надалі спонсорувати російські звірства в Україні і отримувати кривавий прибуток. Я закликаю усіх споживачів і партнерів в усьому світі бойкотувати Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon", – заявив Кулеба.

By refusing to end business activities in Russia, Auchan Holding makes a conscious choice to further sponsor Russian atrocities in Ukraine and make blood profits. I call on all customers and partners around the globe to boycott @AUCHAN_France @alcampo @Leroymerlinfr @Decathlon pic.twitter.com/yLnzFajMlu