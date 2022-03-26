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Кулеба закликав до бойкоту Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon за відмову піти з РФ

"Європейська правда"Субота, 26 березня 2022, 11:02

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав споживачів з усього світу бойкотувати Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon за відмову піти з російського ринку.

Про це, як пише Європейська правда, він написав у Twitter.

"Своєю відмовою припинити бізнес-діяльність в Росії, Auchan Holding робить свідомий вибір й надалі спонсорувати російські звірства в Україні і отримувати кривавий прибуток. Я закликаю усіх споживачів і партнерів в усьому світі бойкотувати Auchan, Alcampo, Leroy Merlin і Decathlon", – заявив Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав до бойкоту Renault через відмову припинити роботу в Росії.

Після цього Renault оголосив, що зупиняє роботу свого московського заводу.

Теми: Кулеба ДмитроРосіявійнаторгівля
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