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Россияне вместо наступления уже вынуждены обороняться в оккупированных городах – сводка

Светлана КизиловаСуббота, 26 марта 2022, 11:49
Россияне вместо наступления уже вынуждены обороняться в оккупированных городах – сводка
Российский оккупант в Украине, скрин с видео

Страна-агрессор, несмотря на постоянные попытки, не может совершать наступательные операции. Сейчас оккупанты готовят перебрасывание в Украину живой силы Восточного военного округа России и из последних сил пытаются закрепиться на ранее занятых рубежах.

Источник: сводка Генштаба по состоянию на 12:00 часов 26 марта

Дословно: "Вероятно оккупанты (и в дальнейшем, несмотря на свои провалы – УП) не откажутся от попыток проведения наступательных действий, совершения диверсий, нанесения ракетных и авиационных ударов по важным объектам военной и гражданской инфраструктуры.

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Силами обороны Украины проводятся мероприятия по обороне пунктов базирования (морских портов) в Черноморской операционной зоне".

Детали: Российские захватчики продолжают полномасштабную вооруженную агрессию против Украины, задачи которой остаются невыполненными.

Враг пытается подготовить и переместить дополнительные подразделения Восточного военного округа РФ на территорию Украины.

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На Волынском направлении противник наступательных действий не производит. Вместе с тем отмечается вывод из пунктов постоянной дислокации подразделений вооруженных сил Республики Беларусь на полигоны.

На Полесском направлении противник продолжает обстрелы населенных пунктов, активные наступательные действия не совершает.

На Северском направлении противник наступательных действий не производил. Враг сосредоточивал основные усилия на содержании ранее занятых рубежей, понес потери и отступил на отдельных направлениях.

На Слобожанском направлении враг удерживает ранее занятые рубежи, осуществляет перегруппировку и наращивание группировки войск с целью осуществления наступления на отдельных направлениях. Продолжает ведение обстрелов Харькова.

На Донецком направлении противник сосредоточил усилия на удержании занятого положения и подготовке к наступлению, при попытках продвинуться вперед успеха не имел, понес потери. Продолжались попытки штурма города Мариуполь, враг наносил авиационные удары и артиллерийские обстрелы по объектам гражданской и военной инфраструктуры. Пытался совершить продвижение с целью занятия центральной части города.

Основные усилия противник продолжает сосредоточивать на захвате населенных пунктов Попасная, Рубежное, и подготовке к наступлению на Северодонецк.

На Авдеевском направлении проводил штурмовые действия и пытался развить наступление в направлении населенного пункта Новобахмутовка, успеха не имел.

Подразделениями Сил обороны Украины отражены попытки штурма населенного пункта Новомайорское и наступления в направлении населенного пункта Красногоровка. Противник успеха не имел, понес значительные потери и отступил.

На Таврическом направлении противник продолжает принимать меры по усилению контроля над оккупированными территориями. Проводит фильтрационные мероприятия, предпринимает попытки внедрить жесткий административно-полицейский режим.

Основные усилия Сил обороны сосредоточены на недопущении продвижения противника по направлениям на Кривой Рог, Запорожье и обороне города Николаев, охране определенных участков морского побережья; охране и обороне объектов критической инфраструктуры; освобождении временно оккупированных территорий.

На Южнобужском нарямке противник осуществлял инженерное оборудование позиций и проводил артиллерийские обстрелы отдельных подразделений Вооруженных Сил Украины. Принимает меры по восстановлению боеспособности и пополнению запасов.

Темы: войнаРосcияВооруженные силы
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