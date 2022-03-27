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Сводка Генштаба: В Попасной враг совершил обстрел собственных позиций

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 27 марта 2022, 00:18
Сводка Генштаба: В Попасной враг совершил обстрел собственных позиций
уничтоженая техника врага, фото: Генштаб

Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщает, что враг не выполняет поставленные цели, а в Попасной российские войска произвели обстрел собственных позиций.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Противник продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего Государства. Ни одной из поставленных задач полностью не выполнил. Частично преуспел на отдельных направлениях".

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"По имеющейся информации, с целью решения проблем логистического обеспечения оккупационных группировок на территории Украины развернуто до 9 батальонов материально-технического обеспечения и 5 основных логистических центров".

Детали: В Генштабе сообщают о действиях врага по отдельным операционным направлениям.

На Волынском направлении противник наступательных действий не производил. Подразделения вооруженных сил Республики Беларусь проводят мероприятия боевой подготовки на пяти полигонах на территории Брестской, Минской и Гродненской областей.

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В Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Оказывал огненное влияние на подразделения Сил обороны, вел обстрелы жилых массивов в пригородах и непосредственно в Киеве.

По имеющимся данным, проводится перегруппировка отдельных подразделений 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа, понесших значительные потери в ходе ведения наступательных действий.

Несколько подразделений отведено в район Чернобыля с последующим перемещением на территорию Республики Беларусь для проведения мер восстановления боеспособности.

Не исключается, что после проведения указанных мероприятий, перегруппировка и усиление группировки войск оккупантами будут возобновлены действия по блокированию Киева с юго-западного направления.

На Северском направлении противник силами из состава Центрального военного округа активных наступательных действий не производил. Пытался сосредоточить главные усилия на закреплении и содержании ранее занятых рубежей. Не оставлял попыток блокирования города Чернигова силами отдельных подразделений из состава 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии Центрального военного округа. Продолжал обстрел жилых кварталов в районах населенных пунктов Чернигов, Ивановка и Нежин.

Вероятно, силами в ротную тактическую группу подразделений вооруженных сил Российской Федерации и росгвардии пытается удержать город Славутич. На въездах в город российскими оккупантами установлены блокпосты.

В направлении Бровары подразделения противника остановлены. Враг вынужденно перешел к обороне, осуществляет инженерное оборудование позиций. По результатам боевых действий в районах Лукьяновка и Рудницкое, подразделения из состава БТГр 30-й отдельной мотострелковой бригады понесли значительные потери и отошли в район населенных пунктов Пески и Новая Басань.

Для восполнения потерь вооружения и техники отмечено выдвижение колонн в направлениях населенных пунктов Большой Самбор, Дептовка, Голинка и направления на Дубовязовку.

Прикрытие колонн из воздуха совершали вертолеты.

Фиксируются меры по усилению охраны тыловых районов и логистических маршрутов, а также меры по усилению административно-полицейского режима на временно занятой местности.

На Слобожанском направлении противник действует силами отдельных подразделений из состава Западного военного округа и северного флота.

В направлении Сумы враг силами подразделений из состава 1-й танковой армии активных наступательных действий не проводил. Основные усилия сосредоточены на перегруппировке войск.

В районе города Харьков оккупанты определенным составом сил активных наступательных действий не проводили. Основные усилия сосредотачивались на восполнении текущих потерь, восстановлении техники и нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры города.

В направлении Славянск враг действует силами до трех БТГр, пытается закрепиться в районах населенных пунктов Каменка, Синичине, Сухая Каменка.

Отмечается ведение наземной разведки разведывательными подразделениями в направлении населенного пункта Барвенково и, вероятно, в направлении города Славянска.

На Донецком направлении противник продолжает перегруппировку и наращивание ударных группировок для возобновления наступательных действий с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.

Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, выходе в районы населенных пунктов Угледар, Новотроицкое, а также захвате города-героя Мариуполя.

В Рубежном, при поддержке артиллерии, удерживает занимаемые позиции в северной и северо-западной частях города.

В Попасной, при поддержке артиллерии, пытался провести штурмовые действия, успеха не имел, понес потери. Минометным огнем из-за отсутствия взаимодействия произвел обстрел собственных позиций.

В направлении населенного пункта Красногоровка предпринимал попытки начать штурмовые действия. Удачи не имел. Потерпел и отошел.

Продолжает штурм Мариуполя, наносит авиационные, артиллерийские удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры. Удачи нет.

На Таврическом направлении изменения в составе и положении противника не зафиксированы.

По направлению на Николаев оккупационные подразделения продолжают ведение разведки и пытаются нанести огненное поражение по позициям подразделений Вооруженных Сил Украины.

Темы: Вооруженные силывойна
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