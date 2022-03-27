Сводка Генштаба: В Попасной враг совершил обстрел собственных позиций
Генштаб Вооруженных Сил Украины сообщает, что враг не выполняет поставленные цели, а в Попасной российские войска произвели обстрел собственных позиций.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Противник продолжает вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего Государства. Ни одной из поставленных задач полностью не выполнил. Частично преуспел на отдельных направлениях".
"По имеющейся информации, с целью решения проблем логистического обеспечения оккупационных группировок на территории Украины развернуто до 9 батальонов материально-технического обеспечения и 5 основных логистических центров".
Детали: В Генштабе сообщают о действиях врага по отдельным операционным направлениям.
На Волынском направлении противник наступательных действий не производил. Подразделения вооруженных сил Республики Беларусь проводят мероприятия боевой подготовки на пяти полигонах на территории Брестской, Минской и Гродненской областей.
В Полесском направлении враг активных наступательных действий не проводил. Оказывал огненное влияние на подразделения Сил обороны, вел обстрелы жилых массивов в пригородах и непосредственно в Киеве.
По имеющимся данным, проводится перегруппировка отдельных подразделений 35-й общевойсковой армии Восточного военного округа, понесших значительные потери в ходе ведения наступательных действий.
Несколько подразделений отведено в район Чернобыля с последующим перемещением на территорию Республики Беларусь для проведения мер восстановления боеспособности.
Не исключается, что после проведения указанных мероприятий, перегруппировка и усиление группировки войск оккупантами будут возобновлены действия по блокированию Киева с юго-западного направления.
На Северском направлении противник силами из состава Центрального военного округа активных наступательных действий не производил. Пытался сосредоточить главные усилия на закреплении и содержании ранее занятых рубежей. Не оставлял попыток блокирования города Чернигова силами отдельных подразделений из состава 41 общевойсковой армии и 90 танковой дивизии Центрального военного округа. Продолжал обстрел жилых кварталов в районах населенных пунктов Чернигов, Ивановка и Нежин.
Вероятно, силами в ротную тактическую группу подразделений вооруженных сил Российской Федерации и росгвардии пытается удержать город Славутич. На въездах в город российскими оккупантами установлены блокпосты.
В направлении Бровары подразделения противника остановлены. Враг вынужденно перешел к обороне, осуществляет инженерное оборудование позиций. По результатам боевых действий в районах Лукьяновка и Рудницкое, подразделения из состава БТГр 30-й отдельной мотострелковой бригады понесли значительные потери и отошли в район населенных пунктов Пески и Новая Басань.
Для восполнения потерь вооружения и техники отмечено выдвижение колонн в направлениях населенных пунктов Большой Самбор, Дептовка, Голинка и направления на Дубовязовку.
Прикрытие колонн из воздуха совершали вертолеты.
Фиксируются меры по усилению охраны тыловых районов и логистических маршрутов, а также меры по усилению административно-полицейского режима на временно занятой местности.
На Слобожанском направлении противник действует силами отдельных подразделений из состава Западного военного округа и северного флота.
В направлении Сумы враг силами подразделений из состава 1-й танковой армии активных наступательных действий не проводил. Основные усилия сосредоточены на перегруппировке войск.
В районе города Харьков оккупанты определенным составом сил активных наступательных действий не проводили. Основные усилия сосредотачивались на восполнении текущих потерь, восстановлении техники и нанесении ударов по объектам гражданской инфраструктуры города.
В направлении Славянск враг действует силами до трех БТГр, пытается закрепиться в районах населенных пунктов Каменка, Синичине, Сухая Каменка.
Отмечается ведение наземной разведки разведывательными подразделениями в направлении населенного пункта Барвенково и, вероятно, в направлении города Славянска.
На Донецком направлении противник продолжает перегруппировку и наращивание ударных группировок для возобновления наступательных действий с целью выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей.
Основные усилия сосредотачиваются на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, выходе в районы населенных пунктов Угледар, Новотроицкое, а также захвате города-героя Мариуполя.
В Рубежном, при поддержке артиллерии, удерживает занимаемые позиции в северной и северо-западной частях города.
В Попасной, при поддержке артиллерии, пытался провести штурмовые действия, успеха не имел, понес потери. Минометным огнем из-за отсутствия взаимодействия произвел обстрел собственных позиций.
В направлении населенного пункта Красногоровка предпринимал попытки начать штурмовые действия. Удачи не имел. Потерпел и отошел.
Продолжает штурм Мариуполя, наносит авиационные, артиллерийские удары по объектам гражданской и военной инфраструктуры. Удачи нет.
На Таврическом направлении изменения в составе и положении противника не зафиксированы.
По направлению на Николаев оккупационные подразделения продолжают ведение разведки и пытаются нанести огненное поражение по позициям подразделений Вооруженных Сил Украины.