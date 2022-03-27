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Германия подумывает о собственном "Железном куполе", которым может прикрыть и союзников - Bild

Воскресенье, 27 марта 2022, 14:07

В правительстве Германии обсуждают создание мощной системы противоракетной защиты над территорией страны, на подобие израильского "Железного купола".

Об этом сообщает Bild am Sonntag, пишет "Европейская правда".

По информации издания, на последней встрече с канцлером Олафом Шольцом по модернизации вооружения Бундесвера в рамках пакета на 100 млрд евро речь шла также об усовершенствовании системы противоракетной обороны, в том числе системами Arrow 3. .

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Общий принцип состоит в том, что в ряде мест на территории страны устанавливаются радарные системы, данные из которых передаются на центральный командный пункт. Если радар обнаруживает запуск ракеты, то её сбивают одной из систем на большой высоте.

Мощность радаров такая, что потенциально они из Германии могут "закрыть" также территорию Польши, Румынии и стран Балтии, но на территории этих стран должны будут собственные системы противоракетной обороны, чтобы сбить ракету после тревоги с немецких радаров.

Система может быть развернута до 2025 года.

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Решение еще на этапе обсуждения. "Нам нужно лучше защититься от российской угрозы. Для этого нужен противоракетный "щит", который закроет всю территорию Германии. Израильские системы Arrow 3 – это хорошее решение, и мы можем закрыть своим "щитом" также соседей, играя таким образом ключевую роль в европейской. безопасности", - прокомментировал изданию депутат SPD Андреас Шварц из бюджетного комитета.

Темы: Германияоружие
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