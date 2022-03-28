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Генштаб: В РФ из Украины вывезли более 600 тел российских военных

Анастасия КалатурПонедельник, 28 марта 2022, 01:36

За последние 5 суток в Нижегородскую область РФ вывезли более 600 тел умерших в Украине российских военных.

Источник: Генштаб

Дословно: "По имеющейся информации, в течение последних пяти суток в военные гарнизоны Нижегородской области привезено около 600 тел погибших на территории Украины военнослужащих, большинство из которых проходили службу в 47-й танковой дивизии 1-й танковой армии Западного военного округа".

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Темы: Росcиявойна
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