Воздушные силы уничтожили очередной самолет врага над Харьковщиной
Понедельник, 28 марта 2022, 17:49
В Харьковской области украинские военные сбили вражеский беспилотник и самолет.
Источник: Воздушное командование "Схід"
Дословно: "На Харьковщине традиционно горячо. Утром рашисты под огнем ПВО потеряли беспилотник, а в половине третьего после обеда - зенитный ракетный расчет Воздушных сил уничтожил очередной вражеский самолет!"
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Детали: Модель самолета и судьба пилота в сообщении не упоминаются.