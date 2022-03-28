Воздушные силы уничтожили очередной самолет врага над Харьковщиной

В Харьковской области украинские военные сбили вражеский беспилотник и самолет.

Источник: Воздушное командование "Схід"

Дословно: "На Харьковщине традиционно горячо. Утром рашисты под огнем ПВО потеряли беспилотник, а в половине третьего после обеда - зенитный ракетный расчет Воздушных сил уничтожил очередной вражеский самолет!"

Детали: Модель самолета и судьба пилота в сообщении не упоминаются.