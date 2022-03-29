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Херсонщина: россияне похитили жителя Каховки

Елена РощинаВторник, 29 марта 2022, 10:10

Российские военные 28 марта похитили жителя Каховки Дмитрия Ушакова.

Источник: Каховская городская территориальная община

Дословно: "Вчера, 28 марта, около 09.00 часов, военными РФ был похищен житель Каховки – Ушаков Дмитрий Викторович, 1983 года рождения.

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В настоящее время местонахождение Дмитрия Ушакова неизвестно".

Дмитрий Ушаков
Дмитрий Ушаков

Детали: Жителей Каховки призвали быть осторожными.

Случаи похищения людей российскими оккупантами случаются все чаще.

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Темы: Херсонская областьоккупацияРосcия
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