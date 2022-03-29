Херсонщина: россияне похитили жителя Каховки
Вторник, 29 марта 2022, 10:10
Российские военные 28 марта похитили жителя Каховки Дмитрия Ушакова.
Источник: Каховская городская территориальная община
Дословно: "Вчера, 28 марта, около 09.00 часов, военными РФ был похищен житель Каховки – Ушаков Дмитрий Викторович, 1983 года рождения.
В настоящее время местонахождение Дмитрия Ушакова неизвестно".
Детали: Жителей Каховки призвали быть осторожными.
Случаи похищения людей российскими оккупантами случаются все чаще.