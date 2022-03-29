Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Лидеры 5 стран Запада согласились повышать цену войны РФ против Украины

Вторник, 29 марта 2022, 22:45

Лидеры Британии, США, Франции, Германии и Италии выступили против любых послаблений, если речь идет о решительности меры по противостоянию российской агрессии в Украине.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на заявление на сайте британского правительства.

Лидеры во время разговора сошлись на постоянной необходимости поддерживать и поддерживать народ Украины в его борьбе с российским варварским вторжением.

Реклама:

"Премьер-министр (Борис Джонсон – ред.) подчеркнул, что мы должны судить о режиме Путина по их действиям, а не по словам. Путин прокручивает нож в открытой ране Украины, пытаясь заставить страну и ее союзников капитулировать", - говорится в заявлении.

Джонсон подчеркнул своим коллегам, что Запад должен быть неумолим в своем ответе на российскую агрессию.

"Лидеры обсудили необходимость совместной работы по изменению международной энергетической архитектуры и уменьшению зависимости от российских углеводородов. Они согласились, что не может быть ослабление западной решимости, пока не закончится ужас, причиненный Украине", - говорится в заявлении. В свою очередь, в Белом доме заявили, что лидеры "подтвердили свою решимость продолжать повышать цену для России за ее жестокие атаки в Украине, а также продолжать предоставлять Украине средства для защиты от неоправданного и непровоцированного нападения".

ВИДЕО ДНЯ

Во время разговора речь также шла о гуманитарной необходимости доступа к мирным жителям в осажденном Мариуполе.

Как сообщалось, у президента Франции Эммануэля Макрона после его разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявили, что эвакуация из Мариуполя пока невозможна.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Все новости...
Последние новости
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: