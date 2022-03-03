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Взрыв возле вокзала в Киеве: есть раненый, повреждена теплосеть

Катерина ТищенкоЧетверг, 3 марта 2022, 00:53

В результате взрыва возле Центрального железнодорожного вокзала Киева повреждена теплосеть, также ранен мужчина.

Источник: Нацполиция, КГГА

Дословно: "Предварительно установлено, что от вражеского снаряда повреждена теплосеть, здание отдела полиции и находившиеся рядом торговые заведения.

Мужчину с осколочным ранением ноги госпитализировали".

Детали: В настоящее время продолжаются процессуальные действия, документируются последствия взрыва.

На месте работают специалисты профильных служб, которые проводят восстановительные работы.

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Вместе с тем, КГГА заявляет, что аварийные бригады "Киевтеплоэнерго" уже в четверг планируют ликвидировать повреждения, произошедшие в результате взрыва возле железнодорожного вокзала.

Специалисты сообщают, что повреждение трубопровода незначительное. Это позволяет аварийной бригаде не отключать потребителей от жизненно необходимых услуг – отопления и горячей воды. Если возникнет техническая необходимость отключения для проведения полного комплекса работ, об этом будет уведомлено отдельно.

Что предшествовало: В Киеве состоялся ракетный удар, целью которого было либо Минобороны, либо Командование сухопутных войск. Первая ракета россиян была выпущена в Министерство обороны, но ее сбила система ПВО. Обломки ракеты упали возле Южного железнодорожного вокзала.

Темы: Киеввзрыввойна
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