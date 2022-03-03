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За сутки 2 марта ВСУ уничтожили 3 вражеских самолета и 2 вертолета

Денис КарловскийЧетверг, 3 марта 2022, 00:55
За сутки 2 марта ВСУ уничтожили 3 вражеских самолета и 2 вертолета
Фото иллюстративное getty images

За сутки 2 марта зенитными ракетными подразделениями Вооруженных Сил Украины были уничтожены 3 самолета и 2 вертолета российских оккупантов.

Источник: Командование Воздушных сил ВСУ

Детали: Украинские истребители Су-24м и Су-25 оказали авиационную поддержку подразделениям Сухопутных сил, уничтожив колонны военной техники и живой силы российских захватчиков.

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Пилоты украинских самолетов ликвидировали такие силы врага в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Что было раньше: В Генштабе заявили, что украинская система противовоздушной обороны 1 марта уничтожила два вражеских истребителя.

Темы: Росcиявойнабоевые действияавиа
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