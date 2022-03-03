Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

За сутки 2 марта ВСУ уничтожили 3 вражеских самолета и 2 вертолета

Денис КарловскийЧетверг, 3 марта 2022, 01:55
Фото иллюстративное getty images

За сутки 2 марта зенитными ракетными подразделениями Вооруженных Сил Украины были уничтожены 3 самолета и 2 вертолета российских оккупантов.

Источник: Командование Воздушных сил ВСУ

Детали: Украинские истребители Су-24м и Су-25 оказали авиационную поддержку подразделениям Сухопутных сил, уничтожив колонны военной техники и живой силы российских захватчиков.

Пилоты украинских самолетов ликвидировали такие силы врага в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях.

Что было раньше: В Генштабе заявили, что украинская система противовоздушной обороны 1 марта уничтожила два вражеских истребителя.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Росcиявойнабоевые действияавиа
powered by lun.ua
Главное сегодня

Эвакуацию из Сум продлили еще на день

США перебрасывают в Польшу батареи Patriot

МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга на ЧАЭС

Мертвый "кусок металла на дне моря" – Нуланд о "Северном потоке-2"

Дом Усика возле Киева обстреляли

В Сумах во время авиаударов вместе с семьей погиб чемпион Украины

Все новости...
Росcия
Volkswagen останавливает производство автомобилей в РФ
В Буче подняли украинский флаг: врага отогнали
Оккупанты разбомбили село на Харьковщине – есть погибшие, десятки разрушенных домов
Последние новости
09:54
Украина и РФ согласовали эвакуацию шестью "зелеными" коридорами
09:47
Харьков – под контролем ВСУ, на Изюмщине пограничники отбили нападение на блокпост
09:43
Россияне мародёрят, насилуют, убивают: ГСЧС назвала самым сложным районом Бучанский
09:39
Энергодару и соседним селам дают "зеленый коридор" для эвакуации – мэр
09:37
ЗАЭС: "специалисты Минобороны РФ" заявили, что радиационный фон в норме
09:36
Из Бучи и Ворзеля проводят первую эвакуацию – горсовет
09:17
"Борітеся - поборете": ситуация в регионах Украины по состоянию на утро 9 марта
09:15
Британская разведка: ПВО Украины добилась значительных успехов против самолетов РФ
09:07
317 танков и 81 вертолет: потери врага на конец второй недели войны
09:06
Fitch приостанавливает деятельность в России
Все новости...