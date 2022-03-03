Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский – россиянам об их солдатах: Заберите этих растерянных детей домой, иначе уничтожим

Светлана КизиловаЧетверг, 3 марта 2022, 04:16
Президент Украины Владимир Зеленский, фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский посоветовал российским гражданам забрать с территории Украины домой в РФ своих военных, потому что они все равно будут уничтожены как враги. А выживших выгонят с позором.

Источник: обращение Зеленского в Facebook

Детали: глава государства рассказал

Прямая речь: "Уверен, вы все видели видео из Мелитополя, где украинцы протестовали против россиян, зашедших в украинский город временно. Уверен, если они куда-то и зашли, то только временно - прогоним, с позором, как делают те люди, которые выгоняют оккупантов из продуктовых магазинов, когда они пытаются найти себе еду.

Это не воины сверхдержавы, это растерянные дети, которых использовали. Заберите их домой.

Украинцы, каждый оккупант должен знать – они здесь ничего не получат, никого не подчинят. Даже если они могут нагнать больше людей и больше техники, это ничего для них не меняет.

Куда бы они ни зашли – их повсюду уничтожат. У них не будет здесь покоя, у них не будет здесь еды, у них не будет здесь ни одной тихой минуты. Оккупанты получат от украинцев только одно – отпор, лютый отпор…

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Украина не хочет быть покрыта трупами военных. Убирайтесь домой всей своей армией. Скажите своему командованию, что вы хотите жить, не хотите умирать".

Детали: Зеленский добавил, что украинская армия делает все для того, чтобы сломить врага окончательно.

Темы: ЗеленскийвойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Эвакуацию из Сум продлили еще на день

США перебрасывают в Польшу батареи Patriot

МАГАТЭ потеряло связь с системами мониторинга на ЧАЭС

Мертвый "кусок металла на дне моря" – Нуланд о "Северном потоке-2"

Дом Усика возле Киева обстреляли

В Сумах во время авиаударов вместе с семьей погиб чемпион Украины

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Мы ничего не отдали, а Путин и в бункере не скроется от Бога
Зеленский призвал россиян учить слово "репарация"
Зеленский: Если Путин думает, что мы сдадимся, – он ничего не знает об Украине
Последние новости
09:54
Украина и РФ согласовали эвакуацию шестью "зелеными" коридорами
09:47
Харьков – под контролем ВСУ, на Изюмщине пограничники отбили нападение на блокпост
09:43
Россияне мародёрят, насилуют, убивают: ГСЧС назвала самым сложным районом Бучанский
09:39
Энергодару и соседним селам дают "зеленый коридор" для эвакуации – мэр
09:37
ЗАЭС: "специалисты Минобороны РФ" заявили, что радиационный фон в норме
09:36
Из Бучи и Ворзеля проводят первую эвакуацию – горсовет
09:17
"Борітеся - поборете": ситуация в регионах Украины по состоянию на утро 9 марта
09:15
Британская разведка: ПВО Украины добилась значительных успехов против самолетов РФ
09:07
317 танков и 81 вертолет: потери врага на конец второй недели войны
09:06
Fitch приостанавливает деятельность в России
Все новости...