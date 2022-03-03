Зеленский – россиянам об их солдатах: Заберите этих растерянных детей домой, иначе уничтожим

Президент Владимир Зеленский посоветовал российским гражданам забрать с территории Украины домой в РФ своих военных, потому что они все равно будут уничтожены как враги. А выживших выгонят с позором.

Источник: обращение Зеленского в Facebook

Детали: глава государства рассказал

Прямая речь: "Уверен, вы все видели видео из Мелитополя, где украинцы протестовали против россиян, зашедших в украинский город временно. Уверен, если они куда-то и зашли, то только временно - прогоним, с позором, как делают те люди, которые выгоняют оккупантов из продуктовых магазинов, когда они пытаются найти себе еду.

Это не воины сверхдержавы, это растерянные дети, которых использовали. Заберите их домой.

Украинцы, каждый оккупант должен знать – они здесь ничего не получат, никого не подчинят. Даже если они могут нагнать больше людей и больше техники, это ничего для них не меняет.

Куда бы они ни зашли – их повсюду уничтожат. У них не будет здесь покоя, у них не будет здесь еды, у них не будет здесь ни одной тихой минуты. Оккупанты получат от украинцев только одно – отпор, лютый отпор…

Украина не хочет быть покрыта трупами военных. Убирайтесь домой всей своей армией. Скажите своему командованию, что вы хотите жить, не хотите умирать".

Детали: Зеленский добавил, что украинская армия делает все для того, чтобы сломить врага окончательно.