Президент создал гуманитарный и социальный штаб во главе с Ермаком
Президент Владимир Зеленский создал Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам, который будет помогать гражданам в преодолении сложных жизненных обстоятельств в связи с вооруженной агрессией России.
Источник: указ президента
Детали: Отмечается, что из-за военного вторжения России в некоторых украинских городах и селах сложилась крайне тяжелая гуманитарная ситуация. Многие потеряли свои дома или остались без доступа к воде, пище, лекарствам, предметам первой необходимости.
Чтобы эффективно оказывать помощь пострадавшим гражданам, президент создал Координационный штаб по гуманитарным и социальным вопросам, который будет оперативно координировать волонтерские инициативы, международные гуманитарные организации и финансирование со специально созданного Нацбанком счета для пожертвований на гуманитарные нужды.
Штаб будет работать по трем направлениям:
- гуманитарная помощь от правительств иностранных государств и международных организаций;
- помощь от крупного бизнеса военным администрациям и общинам;
- помощь от органов власти военным администрациям и общинам.
Главой Координационного штаба определен руководитель Офиса президента Андрей Ермак.
В состав штаба вошли: замглавы Офиса президента по вопросам социальной политики и здравоохранения, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции, по одному представителю от Министерства иностранных дел, Министерства обороны, Министерства здравоохранения и Министерства социальной политики.
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Деятельность Координационного штаба будет освещать советник руководителя Офиса президента по коммуникациям Дария Заривна.
Согласно указу, Кабинет министров должен обеспечить оперативное взаимодействие представителей областных военных администраций с Координационным штабом. Также правительство должно наладить эффективное сотрудничество с дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями иностранных государств, международными организациями, иностранными донорами по оказанию гуманитарной помощи Украине.
Национальному банку рекомендовано открыть специальный счет с целью сбора средств для оказания гуманитарной помощи лицам, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах в связи с вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.