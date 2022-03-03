В России всем школьникам проведут урок о "необходимости спецоперации в Украине"

В России 3 марта проведут всероссийский открытый урок "Защитники мира" для школьников – там собираются рассказывать о так называемой "освободительной миссии в Украине" и почему она была необходима.

Источник: Министерство просвещения РФ в FB, "Медуза"

Детали: Школьникам будут рассказывать, "какую опасность представляет НАТО" и почему "Россия встала на защиту мирного населения Донецкой и Луганской народных республик".

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Также в Минпросвещения РФ обещают помочь разобраться, как "отличить правду от лжи в огромном потоке информации, фотографий и видеороликов, которыми сегодня переполнен Интернет".

"Медуза" пишет, что урок проведут ведущая София Хоменко, член центрального штаба Общероссийского народного фронта Денис Полунчуков и, как утверждается, эксперт в военной истории Петр Ишков.

Что предшествовало: Ранее учителя в российских школах должны были пересказать школьникам 7-11 классов доводы из выступления президента РФ Владимира Путина о причинах "специальной военной операции" против Украины и осудить призывы к антивоенным акциям.