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Палата представителей США приняла резолюцию в поддержку Украины

Ольга ГлущенкоЧетверг, 3 марта 2022, 06:27
фото: ФЛАГ США

В резолюции, принятой палатой представителей Соединенных Штатов, заявили о поддержке суверенитета Украины и призвали вывести российские войска с территории Украины.

Источник: Интерфакс-Украина, The Hill

Детали: Согласно итогам голосования, законодатели от обеих партий почти единогласно поддержали резолюцию – 426 голосов "за" и три "против".

По данным издания The Hill, "против" голосовали республиканцы Пол Госар (Аризона), Томас Месси (Кентури) и Мэтт Розендейл (Монтанка).

В резолюции, которая не является обязательной к исполнению, говорится, что законодатели " поддерживают украинский народ в его борьбе".

Конгрессмены "требуют незамедлительного прекращения огня и вывода всех российских сил с территории Украины".

В документе также содержится призыв к США и их союзникам "оказать дополнительную и немедленную помощь в области оборонной безопасности, чтобы помочь Украине справиться с бронетанковыми, воздушно-десантными и другими угрозами".

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Отмечается, что американские законодатели "никогда не признают и не поддержат какого-либо незаконного лидера или правительство, контролируемое Россией, установленного с применением силы".

Законодатели отметили, что "поддерживают дальнейшее введение санкций в координации с союзниками и партнерами США" с целью "полной экономической изоляции" Москвы.

Сенат также принял аналогичную резолюцию в прошлом месяце в поддержку Украины.

Напомним: Президент США объявил, что США закрывают воздушное пространство для российских самолетов.

Темы: США
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