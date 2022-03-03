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Мариуполь выстоял, Харьков атаковали, горячо в Попасной – области рассказали, как прошла ночь

Ирина БалачукЧетверг, 3 марта 2022, 09:05
Детский сад Северодонецка после обстрела россиянами 2 марта. Фото ГСЧС

Ночь восьмых суток российской войны для нескольких областей Украины прошла спокойно, вместе с тем враг продолжил атаковать Харьков, Херсон, Северодонецк и Лисичанск, продолжается оборона Чернигова и Нежина, напряженная ситуация в Вышгородском районе, граничащем с Киевом.

Источник: областные военные администрации в комментарии "Украинской правде"

Детали: Непростой выдалась ночь в Донецкой области, но Мариуполь выстоял.

В Волновахе приближается гуманитарная катастрофа – враг не дает гуманитарного коридора. Украинский католический университет передал Папе Римскому просьбу о содействии в создании гуманитарного коридора, поскольку обращение в международные гуманитарные организации пока не дало результата. Городу необходим коридор.

В Харьковской области практически всю ночь атаковали с воздуха Харьков (завод Шевченко, жилые дома) и Изюмский район.

В Николаевской области под утро в Первомайском районе было два авиаудара в с. Геневка, жертв нет. Утром звучали сигналы тревоги.

В Киевской области за ночь было несколько сообщений о тревоге (по всей области и отдельно – по Василькову и Белой Церкви). В Бориспольском, Обуховском и Броварском районах ночь прошла относительно спокойно прошла. До сих пор напряженная ситуация в Вышгородском районе.

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В Херсоне ночью раздавались сигналы тревоги: ночью по окраине города били "Грады". Утром – относительно тихо.

Запорожская область. В Запорожье относительно тихо, в области продолжаются бои.

В Чернигове ночью было несколько воздушных тревог (Чернигов, Нежин, Прилуки, Ичня). Продолжается оборона Чернигова и Нежина.

В Луганской области враг обстреливал Северодонецк и Лисичанск. В Лисичанске снаряд прилетел вблизи областной детской больницы. Незначительные повреждения. Горячо в Попасной – здесь перебили газовод.

В то же время ночь на 3 марта прошла относительно спокойно в Днепропетровской, Ровенской, Винницкой, Житомирской (в Житомире была воздушная тревога ночью и утром), Кировоградской (одна тревога ночью), Львовской, Полтавской, Черновицкой, Ивано-Франковской (ночью – одна тревога), Волынской (одна воздушная тревога ночью) областях.

Также относительно тихо было в Хмельницкой (одна воздушная тревога ночью), Черкасской (одна воздушная тревога за ночь по области, утром – в Умани), Сумской (Сумы и Тростянец – с вечера одна воздушная тревога, ночь – относительно спокойно), Тернопольской, Одесской (одна тревога ночью) и в Закарпатской областях.

Отчет областей о том, как прошла 7-я ночь войны, читайте в новости "Обстрел, тихо, бои, ракеты, погибшие – области рассказали, как прошла ночь"  

Темы: Украинавойна
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