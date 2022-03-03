Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Мариуполь выстоял, Харьков атаковали, горячо в Попасной – области рассказали, как прошла ночь

Ирина БалачукЧетверг, 3 марта 2022, 08:05
Мариуполь выстоял, Харьков атаковали, горячо в Попасной – области рассказали, как прошла ночь
Детский сад Северодонецка после обстрела россиянами 2 марта. Фото ГСЧС

Ночь восьмых суток российской войны для нескольких областей Украины прошла спокойно, вместе с тем враг продолжил атаковать Харьков, Херсон, Северодонецк и Лисичанск, продолжается оборона Чернигова и Нежина, напряженная ситуация в Вышгородском районе, граничащем с Киевом.

Источник: областные военные администрации в комментарии "Украинской правде"

Детали: Непростой выдалась ночь в Донецкой области, но Мариуполь выстоял.

Реклама:

В Волновахе приближается гуманитарная катастрофа – враг не дает гуманитарного коридора. Украинский католический университет передал Папе Римскому просьбу о содействии в создании гуманитарного коридора, поскольку обращение в международные гуманитарные организации пока не дало результата. Городу необходим коридор.

В Харьковской области практически всю ночь атаковали с воздуха Харьков (завод Шевченко, жилые дома) и Изюмский район.

В Николаевской области под утро в Первомайском районе было два авиаудара в с. Геневка, жертв нет. Утром звучали сигналы тревоги.

ВИДЕО ДНЯ

В Киевской области за ночь было несколько сообщений о тревоге (по всей области и отдельно – по Василькову и Белой Церкви). В Бориспольском, Обуховском и Броварском районах ночь прошла относительно спокойно прошла. До сих пор напряженная ситуация в Вышгородском районе.

В Херсоне ночью раздавались сигналы тревоги: ночью по окраине города били "Грады". Утром – относительно тихо.

Запорожская область. В Запорожье относительно тихо, в области продолжаются бои.

В Чернигове ночью было несколько воздушных тревог (Чернигов, Нежин, Прилуки, Ичня). Продолжается оборона Чернигова и Нежина.

В Луганской области враг обстреливал Северодонецк и Лисичанск. В Лисичанске снаряд прилетел вблизи областной детской больницы. Незначительные повреждения. Горячо в Попасной – здесь перебили газовод.

В то же время ночь на 3 марта прошла относительно спокойно в Днепропетровской, Ровенской, Винницкой, Житомирской (в Житомире была воздушная тревога ночью и утром), Кировоградской (одна тревога ночью), Львовской, Полтавской, Черновицкой, Ивано-Франковской (ночью – одна тревога), Волынской (одна воздушная тревога ночью) областях.

Также относительно тихо было в Хмельницкой (одна воздушная тревога ночью), Черкасской (одна воздушная тревога за ночь по области, утром – в Умани), Сумской (Сумы и Тростянец – с вечера одна воздушная тревога, ночь – относительно спокойно), Тернопольской, Одесской (одна тревога ночью) и в Закарпатской областях.

Отчет областей о том, как прошла 7-я ночь войны, читайте в новости "Обстрел, тихо, бои, ракеты, погибшие – области рассказали, как прошла ночь"  

Темы: Украинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Украина
Защитники отминусовали еще 600 оккупантов и 5 танков - Генштаб
Фатальный герой. Жизнь и гибель Васыля Стуса как предсказание русско-украинской войны
Россияне потратили 60% времени и ресурсов на первую линию обороны, которую прорвали ВСУ — Тарнавский
Последние новости
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: