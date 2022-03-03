Пограничники задержали 14 уклоняющихся от военной службы: кое-хто пытался переправиться через Днестр

Минувшей ночью задержали 14 уклоняющихся от военной службы: шестеро пытались переправиться на лодке через Днестр.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Ночью в Буковине пограничники Черновицкого отряда задержали 8 граждан Украины, которые пытались избежать военной службы и незаконно пересечь государственную границу.

Незаконное путешествие в Молдову им организовал буковинец по кличке Зурик, которого пограничники также задержали.

Кроме того, в ночь на 3 марта вблизи границы с Молдовой пограничники Могилев-Подольского отряда задержали 6 уклоняняющихся граждан Украины.

Вместе с ними находился гражданин Молдовы. Всех их обнаружили на берегу реки Днестр. Беглецы планировали добраться до Молдовы на лодке.

Все нарушители были задержаны в административном порядке за попытку незаконного пересечения государственной границы Украины. Их передали представителям Нацполиции.

В отношении гражданина Молдовы возбуждено уголовное дело за незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.