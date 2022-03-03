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Лукашенко намекает, что войска Беларуси не пойдут в Украину

Мазуренко Алена Четверг, 3 марта 2022, 12:13

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь хотят затолкать на войну с Украиной. 

Источник: подконтрольный Лукашенко телеграмм-канал "Пул первого"

Прямая речь: "Нас просто хотят затолкать в войну в Украине, специально, чтобы мы оголили остальные наши границы, а потом с вами разберутся быстро, мы даже с Украины не успеем вернуться, чтобы вас защитить. Это тактика.

А стратегия у них - разобраться с Россией и с нами заодно. Мы разгадали их замысли, не просто разгадали, мы имеем достаточно для этого информации.

Мы будем бороться и умирать на нашей земле". 

Предыстория:

  • 24 февраля российские захватчики прошли в Украину с территории Беларуси.
  • Кроме того, с территории Беларуси осуществляются ракетные обстрелы украинской территории.
  • Ни одного ответного удара по Беларуси Украина не нанесла.
  • 1 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не планирует участвовать в войне России против Украины.
  • Накануне украинский президент Владимир Зеленский призвал граждан Беларуси и военных республики не участвовать в конфликте и протестовать против войны.
  • Кроме того, 28 февраля украинский лидер впервые за несколько лет провел телефонный разговор с Лукашенко.

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Темы: ЛукашенкоБеларусьУкраинавойна
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