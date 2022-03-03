Лукашенко намекает, что войска Беларуси не пойдут в Украину

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь хотят затолкать на войну с Украиной.

Источник: подконтрольный Лукашенко телеграмм-канал "Пул первого"

Прямая речь: "Нас просто хотят затолкать в войну в Украине, специально, чтобы мы оголили остальные наши границы, а потом с вами разберутся быстро, мы даже с Украины не успеем вернуться, чтобы вас защитить. Это тактика.

А стратегия у них - разобраться с Россией и с нами заодно. Мы разгадали их замысли, не просто разгадали, мы имеем достаточно для этого информации.

Мы будем бороться и умирать на нашей земле".

Предыстория: