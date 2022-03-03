Лукашенко намекает, что войска Беларуси не пойдут в Украину
Четверг, 3 марта 2022, 11:13
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь хотят затолкать на войну с Украиной.
Источник: подконтрольный Лукашенко телеграмм-канал "Пул первого"
Прямая речь: "Нас просто хотят затолкать в войну в Украине, специально, чтобы мы оголили остальные наши границы, а потом с вами разберутся быстро, мы даже с Украины не успеем вернуться, чтобы вас защитить. Это тактика.
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А стратегия у них - разобраться с Россией и с нами заодно. Мы разгадали их замысли, не просто разгадали, мы имеем достаточно для этого информации.
Мы будем бороться и умирать на нашей земле".
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- 24 февраля российские захватчики прошли в Украину с территории Беларуси.
- Кроме того, с территории Беларуси осуществляются ракетные обстрелы украинской территории.
- Ни одного ответного удара по Беларуси Украина не нанесла.
- 1 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не планирует участвовать в войне России против Украины.
- Накануне украинский президент Владимир Зеленский призвал граждан Беларуси и военных республики не участвовать в конфликте и протестовать против войны.
- Кроме того, 28 февраля украинский лидер впервые за несколько лет провел телефонный разговор с Лукашенко.