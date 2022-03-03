ВМФ РФ занимается пиратством и терроризмом: российских моряков посылают по уже известному маршруту

Прикрываясь гражданскими судами, захваченными в заложники, и пытаясь использовать их живым щитом, военно-морской флот России пытается коварно подкрадываться к украинскому побережью.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Пограничники обращают внимание, что ВМФ РФ, не имея ни капли чести, занимается пиратством, терроризмом, расстрелом гражданских лиц.

Так 2 марта россияне убили гражданина Бангладеш на судне "Banglar Samriddhi" (ракетный удар – ред.), находившемся на рейде возле Николаева.

Оккупанты захватили в заложники сухогруз Helt под панамским флагом (владельцы – финны –ред.).

При этом судно Helt россияне используют как щит, чтобы прятаться за ним от украинских противокорабельных средств, ведь украинцы в гражданские объекты не стреляют.

2 марта через открытый канал по безопасности судоходства корабли ВМФ РФ неоднократно диктовали незаконные требования и угрозы.

Так, на аудиозаписи, обнародованной ГПСУ, российский военный корабль объявляет запрет на стоянку на внешнем рейде украинских черноморских портов от Дуная до Скадовска.

Причем считывает их названия с устаревших навигационных карт, где еще не декоммунизирован Ильичевск, вместо Черноморска и т.д.

Российские военные пираты открыто угрожают применением оружия каждому гражданскому судну, пользующемуся правом мирного прохода, называя их террористической угрозой.

За неделю войны пираты Черного моря захватили в заложники 4 судна, одно из которых танкер "Афина" под угрозами применения оружия заставили выйти из территориальных вод Румынии – страны НАTO.

Время от времени россияне, пытаясь обстрелять южные регионы Украины, расстреливают гражданские суда. С начала войны они попали в 4 иностранных судна (есть убитые и раненые).

В близлежащей зоне Украины продолжает пылать танкер "Millennium Spirit" с 600 тоннами дизтоплива. В танкер 25 февраля попала российская ракета.

Раненый экипаж был эвакуирован морской поисково-спасательной службой Украины. ВМФ РФ не дает возможности потушить пожар и не допустить экологической катастрофы из-за разлива горючего.

Дословно: "Стоит заметить, что международное морское сообщество уже воспринимает российских военных моряков на уровне, а то и хуже сомалийских пиратов, а в ответ на угрозы россияне постоянно слышат проклятия и традиционные уже пожелания идти по известному курсу – на #уй.

Госпогранслужба Украины в пределах компетенции фиксирует факты нарушений международного морского права, решения по которым должны принять международные суды.

Сейчас пограничники вместе с другими составляющими сектора безопасности и обороны продолжают защищать Украину, защищать ее границы и независимость".