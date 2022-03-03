ВМФ РФ занимается пиратством и терроризмом: российских моряков посылают по уже известному маршруту
Прикрываясь гражданскими судами, захваченными в заложники, и пытаясь использовать их живым щитом, военно-морской флот России пытается коварно подкрадываться к украинскому побережью.
Источник: Государственная пограничная служба Украины
Детали: Пограничники обращают внимание, что ВМФ РФ, не имея ни капли чести, занимается пиратством, терроризмом, расстрелом гражданских лиц.
Так 2 марта россияне убили гражданина Бангладеш на судне "Banglar Samriddhi" (ракетный удар – ред.), находившемся на рейде возле Николаева.
Оккупанты захватили в заложники сухогруз Helt под панамским флагом (владельцы – финны –ред.).
При этом судно Helt россияне используют как щит, чтобы прятаться за ним от украинских противокорабельных средств, ведь украинцы в гражданские объекты не стреляют.
2 марта через открытый канал по безопасности судоходства корабли ВМФ РФ неоднократно диктовали незаконные требования и угрозы.
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Так, на аудиозаписи, обнародованной ГПСУ, российский военный корабль объявляет запрет на стоянку на внешнем рейде украинских черноморских портов от Дуная до Скадовска.
Причем считывает их названия с устаревших навигационных карт, где еще не декоммунизирован Ильичевск, вместо Черноморска и т.д.
Российские военные пираты открыто угрожают применением оружия каждому гражданскому судну, пользующемуся правом мирного прохода, называя их террористической угрозой.
За неделю войны пираты Черного моря захватили в заложники 4 судна, одно из которых танкер "Афина" под угрозами применения оружия заставили выйти из территориальных вод Румынии – страны НАTO.
Время от времени россияне, пытаясь обстрелять южные регионы Украины, расстреливают гражданские суда. С начала войны они попали в 4 иностранных судна (есть убитые и раненые).
В близлежащей зоне Украины продолжает пылать танкер "Millennium Spirit" с 600 тоннами дизтоплива. В танкер 25 февраля попала российская ракета.
Раненый экипаж был эвакуирован морской поисково-спасательной службой Украины. ВМФ РФ не дает возможности потушить пожар и не допустить экологической катастрофы из-за разлива горючего.
Дословно: "Стоит заметить, что международное морское сообщество уже воспринимает российских военных моряков на уровне, а то и хуже сомалийских пиратов, а в ответ на угрозы россияне постоянно слышат проклятия и традиционные уже пожелания идти по известному курсу – на #уй.
Госпогранслужба Украины в пределах компетенции фиксирует факты нарушений международного морского права, решения по которым должны принять международные суды.
Сейчас пограничники вместе с другими составляющими сектора безопасности и обороны продолжают защищать Украину, защищать ее границы и независимость".