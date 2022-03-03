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Оккупанты разбомбили село на Харьковщине – есть погибшие, десятки разрушенных домов

Роман ПетренкоЧетверг, 3 марта 2022, 13:25

Ночью 2 марта около 23:00 оккупант ударил с воздуха по селу Яковлевка Харьковского района, в ходе чего погибли 3 человека и разрушены 30 приватных домов.

Источник: ГСЧС

Детали: Авиа атакой бомбами разрушены как минимум 30 приватных домов, автомобили.

Пока известно о 3 погибших, информация уточняется.

Ранения получили 7 человек, спасены из-под завалов 10 человек.

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Темы: РосcиявойнаХарьковская область
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