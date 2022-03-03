Оккупанты бомбят Изюм: удары каждые 90 минут
Четверг, 3 марта 2022, 12:37
Российские войска снова бомбят мирный город Изюм на Харьковщине.
Источник: заместитель мэра Владимир Мацокин.
Дословно: "Бомбовые попадания:
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ПЧ-5,
ул. Недбайла, район мостика,
ул. Партизанская и ул. Чкалова - попадает в частные дома.
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О жертвах ничего не известно. Просьба всем находиться только в укрытиях. Постоянно! Под угрозой ваша жизнь!"
Детали: По словам вице-мэра, бомбардировки повторяются с постоянной периодичностью.
Дословно: "Промежуток между бомбежками – 90 минут. Ставьте таймеры и прячьтесь".
Что было раньше: В полночь 3 марта российские оккупанты совершили авиаудары по Изюму в Харьковской области. Местные власти сообщили о 8 погибших, 2 из которых - дети.