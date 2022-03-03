Оккупанты бомбят Изюм: удары каждые 90 минут

Российские войска снова бомбят мирный город Изюм на Харьковщине.

Источник: заместитель мэра Владимир Мацокин.

Дословно: "Бомбовые попадания:

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ПЧ-5,

ул. Недбайла, район мостика,

ул. Партизанская и ул. Чкалова - попадает в частные дома.

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О жертвах ничего не известно. Просьба всем находиться только в укрытиях. Постоянно! Под угрозой ваша жизнь!"

Детали: По словам вице-мэра, бомбардировки повторяются с постоянной периодичностью.

Дословно: "Промежуток между бомбежками – 90 минут. Ставьте таймеры и прячьтесь".

Что было раньше: В полночь 3 марта российские оккупанты совершили авиаудары по Изюму в Харьковской области. Местные власти сообщили о 8 погибших, 2 из которых - дети.