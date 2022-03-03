Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Оккупанты бомбят Изюм: удары каждые 90 минут

Четверг, 3 марта 2022, 12:37

Российские войска снова бомбят мирный город Изюм на Харьковщине.

Источник: заместитель мэра Владимир Мацокин.

Дословно: "Бомбовые попадания:

Реклама:

ПЧ-5,

ул. Недбайла, район мостика,

ул. Партизанская и ул. Чкалова - попадает в частные дома.

ВИДЕО ДНЯ

О жертвах ничего не известно. Просьба всем находиться только в укрытиях. Постоянно! Под угрозой ваша жизнь!"

Детали: По словам вице-мэра, бомбардировки повторяются с постоянной периодичностью.

Дословно: "Промежуток между бомбежками – 90 минут. Ставьте таймеры и прячьтесь".

Что было раньше: В полночь 3 марта российские оккупанты совершили авиаудары по Изюму в Харьковской области. Местные власти сообщили о 8 погибших, 2 из которых - дети.

Темы: ХарьковвойнаИзюм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Харьков
В Харькове разоблачили колл-центр на 130 работников, которые требовали у людей деньги
Россияне атаковали три района Харьковщины, сработала ПВО
Неподалеку от Харькова зафиксировали "Шахеды", сработала ПВО
Последние новости
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
09:30
После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ
Все новости...
Реклама: