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Кулеба ответил Лаврову: В Украине горят не факелы, а российские танки

Роман КравецЧетверг, 3 марта 2022, 13:51

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил главу МИД РФ Сергея Лаврова в распространении дезинформации о якобы государственной охране "факельного шествия нацистов" в Украине.

Источник: Эксклюзивный комментарий министра Кулебы для УП

Прямая речь: "Лавров позволяет себе персональные выпады в адрес Президента Украины Владимира Зеленского.

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Лавров, поймите: сейчас единственная идеология в Украине – это Народная война против российских захватчиков. Вы бросили в мясорубку русских солдат, которых вам, очевидно, совсем не жалко. В Украине горят не факелы, а российские танки.

Детали: Кулеба подчеркнул, что в отличие от руководства России, Зеленский и армия находятся с украинским народом – как в военное время, так и в мирное.

Прямая речь: "Владимир Зеленский не прячется в бункерах и не держится на расстоянии футбольного поля от своих людей.

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Он остается в сердце Украины, городе Киев, защищает государство бок о бок с украинскими воинами и обычными гражданами.

Именно Россия, а не Украина, прибегает к преступным практикам нацизма и будет нести за это ответственность".

Что было ранее: Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского неонацистом и расистом – мол, президент Украины якобы "дает свою охрану, чтобы нацисты спокойно проводили свои факельные шествия".

Темы: ЛавровКулеба ДмитрийРосcияЗеленский
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