Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Кулеба ответил Лаврову: В Украине горят не факелы, а российские танки

Роман КравецЧетверг, 3 марта 2022, 14:51

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обвинил главу МИД РФ Сергея Лаврова в распространении дезинформации о якобы государственной охране "факельного шествия нацистов" в Украине.

Источник: Эксклюзивный комментарий министра Кулебы для УП

Прямая речь: "Лавров позволяет себе персональные выпады в адрес Президента Украины Владимира Зеленского.

Лавров, поймите: сейчас единственная идеология в Украине – это Народная война против российских захватчиков. Вы бросили в мясорубку русских солдат, которых вам, очевидно, совсем не жалко. В Украине горят не факелы, а российские танки.

Детали: Кулеба подчеркнул, что в отличие от руководства России, Зеленский и армия находятся с украинским народом – как в военное время, так и в мирное.

Прямая речь: "Владимир Зеленский не прячется в бункерах и не держится на расстоянии футбольного поля от своих людей.

Он остается в сердце Украины, городе Киев, защищает государство бок о бок с украинскими воинами и обычными гражданами.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Именно Россия, а не Украина, прибегает к преступным практикам нацизма и будет нести за это ответственность".

Что было ранее: Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал Владимира Зеленского неонацистом и расистом – мол, президент Украины якобы "дает свою охрану, чтобы нацисты спокойно проводили свои факельные шествия".

Темы: ЛавровКулеба ДмитрийРосcияЗеленский
powered by lun.ua
Главное сегодня

Россия своими фейками, вероятно, готовит основу для применения химического оружия

ВИДЕОВСУ захватили в плен 21-летнего срочника-оккупанта

дополненоВ оккупированном Бердянске жителям обещают российские паспорта и списание долгов

дополненоРяд военных РФ решили остаться в Украине: в России на них приходят похоронки

инфографикаУкраинцы не согласны на условия Путина, особенно по Крыму и Донбассу – опрос

В РФ "с сожалением" признали, что против Украины воюют их срочники и сдаются в плен

Все новости...
Лавров
Кулеба: Лавров лжет. Украина помогает вывозить иностранцев с зоны боевых действий
Лавров заявил, что Зеленский якобы дает свою охрану "нацистам на их факельных шествиях"
Лавров назвал новую цель "операции" в Украине
Последние новости
22:31
Украинцы, чье жилье пострадало от оккупантов, смогут подать заявку на возмещение "Дии"
22:22
В Харькове длительные обстрелы и взрывы, объявлена воздушная тревога
22:21
Оккупанты обстреляли людей, которые шли из Чернигова: есть погибшие и раненые
22:18
Швейцарский бренд шоколада Lindt останавливает продажи в РФ
22:17
Кулеба: Членство Украины в ЕС может стать определяющей победой для Европы
22:13
"Укрзалізниця" эвакуировала почти 2 млн человек в западные области
22:03
В Сумской области тероборона разбила 20 единиц техники РФ
22:01
Давосский форум заморозил отношения с РФ
21:42
Россия своими фейками, вероятно, готовит основу для применения химического оружия
21:38
Отключить РФ от SWIFT полностью: США и Британия планируют допсанкции
Все новости...