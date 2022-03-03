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Оккупанты используют мобилизованных из Донбасса как "пушечное мясо" – Залужный

Роман КравецЧетверг, 3 марта 2022, 14:16

Военное руководство РФ провело мобилизацию на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и формирует подразделения в составе 1 и 2 армейских корпусов для штурма населенных пунктов на подконтрольной Украине территории.

Источник: Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в Facebook

Прямая речь: "У большинства этих людей есть русские паспорта. Сейчас часть наших земляков перебрасывают через территорию Ростовской области, Краснодарский край и временно оккупированный Крым для проведения морской наступательной операции по захвату Одессы.

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Другую часть вывезли в Белгород для штурма Киева в первом эшелоне в качестве "пушечного мяса".

Детали: Залужный подчеркнул, что это является военным преступлением и вопиющим нарушением Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Прямая речь: "Это также очередное доказательство полного подчинения 1 и 2 АК 8-й армии ВС РФ".

ВИДЕО ДНЯ

Что было ранее: 2 марта Госпогранслужба сообщила, что в войне против Украины Россия использует на крымском направлении мобилизованных с временно оккупированной территории востока Украины.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcияоккупация
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