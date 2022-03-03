Авиация РФ также атаковала две школы и частные дома в Чернигове: 9 погибших

Российская авиация атаковала две школы в Чернигове и частные дома, предварительно известно о девяти погибших и четырех травмированных.

Источник: Телеграмм Черниговской ОГА

Прямая речь: "Российская авиация также атаковала две школы в районе Старой Подусовки и частные дома. Работают спасатели".

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Детали: По информации ГСЧС, предварительно 9 человек погибли и 4 травмированы.

Напомним: Российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре Чернигова.

Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия.

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В ОГА отметили: вблизи нет никаких военных объектов. Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек.