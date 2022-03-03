Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Авиация РФ также атаковала две школы и частные дома в Чернигове: 9 погибших

Валентина РоманенкоЧетверг, 3 марта 2022, 15:50

Российская авиация атаковала две школы в Чернигове и частные дома, предварительно известно о девяти погибших и четырех травмированных.

Источник: Телеграмм Черниговской ОГА

Прямая речь: "Российская авиация также атаковала две школы в районе Старой Подусовки и частные дома. Работают спасатели".

Детали: По информации ГСЧС, предварительно 9 человек погибли и 4 травмированы.

Напомним: Российские войска нанесли ракетный удар по многоэтажному жилому массиву в центре Чернигова.

Многие многоквартирные дома повреждены, выбиты окна, повреждены стены, кровли, балконы, кое-где уничтожены стены и перекрытия.

В ОГА отметили: вблизи нет никаких военных объектов. Рядом находятся больницы, несколько школ и детсадов, десятки многоэтажек.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: войнаЧернигов
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украинцы, чье жилье пострадало от оккупантов, смогут подать заявку на возмещение "Дии"

Россия своими фейками, вероятно, готовит основу для применения химического оружия

ВИДЕОВСУ захватили в плен 21-летнего срочника-оккупанта

дополненоВ оккупированном Бердянске жителям обещают российские паспорта и списание долгов

дополненоРяд военных РФ решили остаться в Украине: в России на них приходят похоронки

инфографикаУкраинцы не согласны на условия Путина, особенно по Крыму и Донбассу – опрос

Все новости...
война
55% украинцев обвиняют власти РФ в войне, еще 38% говорят, что виноват народ России
Обстрелянное РФ эстонское грузовое судно затонуло под Одессой
Россия не разрешает открыть в Мариуполе гуманитарные коридоры, город без связи и света
Последние новости
23:29
В РФ возмущены, что TikTok ограничил видео с Путиным, требуют объяснений
23:24
Русские сбросили бомбы на поселок в Бучанском районе: погибла девушка, есть раненые
23:21
Роспропаганда оправдывает авиаудар по роддому в Мариуполе
23:17
США не поддерживают передачу истребителей Украине - Пентагон
23:15
Кабмин выкупит годовой запас зерна и других продуктов в резерв
23:12
В ОП опровергли очередной фейк о том, что сбежали из Киева
23:12
видео Мэр Мариуполя, где обстреляли роддом, умоляет закрыть небо над Украиной
23:00
Без "Игры престолов" и "Матрицы": телегигант WarnerMedia уходит из РФ
22:45
В "Дие" появится новый документ вместо паспорта
22:44
ИНФОГРАФИКА90% украинцев считают, что НАТО должно закрыть небо над Украиной
Все новости...