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Бои поблизости Бучи не утихают 4 часа, вышли кадыровцы – мэр

Елена РощинаЧетверг, 3 марта 2022, 16:06

На подступах к Буче, расположенной под Киевом, продолжаются бои, идут уличные бои в самом городе.

Источник: городской глава Бучи Анатолий Федорук в объединенном эфире украинских телеканалов

Прямая речь: "Буча – украинский город. Продолжаются бои на подступах. Враг на некоторых направлениях прорвался, продолжаются уличные бои. Вооруженные Силы Украины оказывают достойное сопротивление. Выталкивают фактически врага за пределы города в открытое поле, чтобы его там уничтожить.

Бои продолжаются между Бучей и Ворзелем. И со стороны Гостомеля. Но ВСУ, ТРО работают, взаимодействуют".

Детали: Федорук сообщил, что "бои уже не утихают 4 часа подряд".

"Вошли кадыровцы. Вооруженные Силы Украины вытесняют их в сторону Ворзеля и за Бучу", – сказал мэр.

Федорук подчеркнул, что информация о массовой эвакуации не соответствует действительности.

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"Такой эвакуации граждан, как мы наблюдали в первые дни, нет. Потому что это небезопасно для граждан", – уточнил он.

"Граждане в бомбоубежищах, паники нет. Город управляемый, контролируемый. Держимся", – добавил мэр.

Темы: Киевская областьвойна
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