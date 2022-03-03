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Россия не разрешает открыть в Мариуполе гуманитарные коридоры, город без связи и света

Катерина ТищенкоЧетверг, 3 марта 2022, 16:22
акция в Мариуполе 22 февраля, ФОТО 0629.COM.UA

Россия не разрешает открыть в Мариуполе гуманитарные коридоры, чем создает в городе гуманитарную катастрофу.

Источник: Мариупольский городской совет

Дословно: "Группа Метинвест готова в любой момент доставить в Мариуполь продукты и вещи первой необходимости. Но самое страшное, что враг не позволяет открыть гуманитарные коридоры, чем создает в Мариуполе гуманитарную катастрофу".

Детали: В горсовете отметили, что уже неделю остановлено производство на всех предприятиях Группы Метинвест в Мариуполе.

На Мариупольском металлургическом комбинате Ильича, Азовстали, МПС и МРМЗ работают только те, кто обеспечивает поддержание жизнедеятельности оборудования и следят за тем, чтобы не допустить техногенных аварий.

Мариуполь из-за военного вторжения России в Украину остается без света и других коммуникаций. В городе нет связи ни одного мобильного оператора, но ее надеются скоро восстановить.

Что предшествовалоРанее руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко заявлял, что российские захватчики целенаправленно разрушают гражданскую и критическую инфраструктуру в Мариуполе, чтобы создать там гуманитарную катастрофу.

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Темы: МариупольвойнаРосcия
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