Россия не разрешает открыть в Мариуполе гуманитарные коридоры, город без связи и света

Россия не разрешает открыть в Мариуполе гуманитарные коридоры, чем создает в городе гуманитарную катастрофу.

Источник: Мариупольский городской совет

Дословно: "Группа Метинвест готова в любой момент доставить в Мариуполь продукты и вещи первой необходимости. Но самое страшное, что враг не позволяет открыть гуманитарные коридоры, чем создает в Мариуполе гуманитарную катастрофу".

Реклама:

Детали: В горсовете отметили, что уже неделю остановлено производство на всех предприятиях Группы Метинвест в Мариуполе.

На Мариупольском металлургическом комбинате Ильича, Азовстали, МПС и МРМЗ работают только те, кто обеспечивает поддержание жизнедеятельности оборудования и следят за тем, чтобы не допустить техногенных аварий.

Мариуполь из-за военного вторжения России в Украину остается без света и других коммуникаций. В городе нет связи ни одного мобильного оператора, но ее надеются скоро восстановить.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Ранее руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко заявлял, что российские захватчики целенаправленно разрушают гражданскую и критическую инфраструктуру в Мариуполе, чтобы создать там гуманитарную катастрофу.