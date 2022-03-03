Россия не разрешает открыть в Мариуполе гуманитарные коридоры, город без связи и света
Россия не разрешает открыть в Мариуполе гуманитарные коридоры, чем создает в городе гуманитарную катастрофу.
Источник: Мариупольский городской совет
Дословно: "Группа Метинвест готова в любой момент доставить в Мариуполь продукты и вещи первой необходимости. Но самое страшное, что враг не позволяет открыть гуманитарные коридоры, чем создает в Мариуполе гуманитарную катастрофу".
Детали: В горсовете отметили, что уже неделю остановлено производство на всех предприятиях Группы Метинвест в Мариуполе.
На Мариупольском металлургическом комбинате Ильича, Азовстали, МПС и МРМЗ работают только те, кто обеспечивает поддержание жизнедеятельности оборудования и следят за тем, чтобы не допустить техногенных аварий.
Мариуполь из-за военного вторжения России в Украину остается без света и других коммуникаций. В городе нет связи ни одного мобильного оператора, но ее надеются скоро восстановить.
Что предшествовало: Ранее руководитель Донецкой военно-гражданской администрации Павел Кириленко заявлял, что российские захватчики целенаправленно разрушают гражданскую и критическую инфраструктуру в Мариуполе, чтобы создать там гуманитарную катастрофу.
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