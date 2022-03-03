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Российский телеканал "Дождь" приостанавливает свою работу

Четверг, 3 марта 2022, 16:46

Российский телеканал "Дождь" приостанавливает свою работу

Источник: гендиректор Наталья Синдеева в эфире телеканала.

Дословно: "Нам нужны силы, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир и продолжим работу".

Что предшествовало: Роскомнадзор потребовал удалить материалы "Новой газеты", "Медиазоны", "Дождя" и других СМИ, где рассказывается правда о вторжении российских войск в Украину и происходящее называется вторжением, нападением или войной.

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