Российский телеканал "Дождь" приостанавливает свою работу

Источник: гендиректор Наталья Синдеева в эфире телеканала.

Дословно: "Нам нужны силы, чтобы выдохнуть и понять, как работать дальше. Мы очень надеемся, что мы вернемся в эфир и продолжим работу".

Что предшествовало: Роскомнадзор потребовал удалить материалы "Новой газеты", "Медиазоны", "Дождя" и других СМИ, где рассказывается правда о вторжении российских войск в Украину и происходящее называется вторжением, нападением или войной.