Режим Путина потребовал от СМИ удалить правдивые новости о нападении РФ на Украину
Роскомнадзор потребовал удалить материалы "Новой газеты", "Медиазоны", "Дождя" и других СМИ, где рассказывается правда о вторжении российских войск в Украину и происходящее называется вторжением, нападением или войной.
Источник: "Новая газета" со ссылкой на соответствующие уведомления, поступившие изданиям
Дословно в требовании регулятора: "На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны".
Детали: В частности, от "Новой газеты" потребовали удалить обращение независимых медиа из "Синдиката-100" по поводу нападения России на Украину, а также обращение главреда издания и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова. В противном случае, изданию грозит блокировка.
Почему это важно: Подконтрольные Кремлю СМИ называют вторжение РФ "специальной операцией в Украине" и врут о ее ходе, убеждая россиян, что "операция" проходит успешно.
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