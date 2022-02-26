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Режим Путина потребовал от СМИ удалить правдивые новости о нападении РФ на Украину

Светлана КизиловаСуббота, 26 февраля 2022, 14:33

Роскомнадзор потребовал удалить материалы "Новой газеты", "Медиазоны", "Дождя" и других СМИ, где рассказывается правда о вторжении российских войск в Украину и происходящее называется вторжением, нападением или войной.

Источник: "Новая газета" со ссылкой на соответствующие уведомления, поступившие изданиям

Дословно в требовании регулятора: "На указанных ресурсах под видом достоверных сообщений размещена недостоверная общественно значимая не соответствующая действительности информация об обстрелах ВС РФ украинских городов и гибели мирных жителей Украины в результате действий Российской Армии, а также материалы, в которых проводимая операция называется нападением, вторжением, либо объявлением войны".

Детали: В частности, от "Новой газеты" потребовали удалить обращение независимых медиа из "Синдиката-100" по поводу нападения России на Украину, а также обращение главреда издания и лауреата Нобелевской премии мира Дмитрия Муратова. В противном случае, изданию грозит блокировка.

Почему это важно: Подконтрольные Кремлю СМИ называют вторжение РФ "специальной операцией в Украине" и врут о ее ходе, убеждая россиян, что "операция" проходит успешно.

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Темы: РосcияСМИпропагандавойна
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