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РФ привезла в Украину "вакуумные" бомбы – США и Великобритания

Роман КравецЧетверг, 3 марта 2022, 17:09

США и Великобритания заявляют, что Россия разместила термобарическое оружие или так называемые "вакуумные" бомбы на территории Украины.

Источник: Министр обороны Британии Бен Уоллес и посол США в ООН Линда Томас-Гринфил, которых цитирует "Голос Америки"

Прямая речь министра обороны Британии: "Как далеко (Путин) зайдет, какое оружие позволит использовать, чтобы достичь своей конечной цели неизвестно, но мы видели огромное количество артиллерии и нас беспокоит, насколько широко они могут пойти".

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Прямая речь посла США в ООН: "Мы видели видео, как российские силы передвигают в Украину чрезвычайно летальное оружие, которому нет места на поле боя.

Это включает в себя кластерные боеприпасы и вакуумные бомбы, запрещенные Женевской конвенцией. Мы видели смертоносный конвой, протяженностью 40 миль, который направлялся в Киев".

Детали: Термобарические бомбы фактически высасывают кислород из окружающей среды, чтобы произвести взрыв при более высокой температуре, чем обычные бомбы.

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Посол Украины в США Оксана Маркарова также обвинила Россию в применении термобарического оружия в Украине.

Что было ранее: 1 марта прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан объявил, что начнет расследование возможных военных преступлений и преступлений против человечности в Украине.

Темы: СШАВеликобританиявойнаРосcия
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