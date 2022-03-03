В Украине уже ликвидировано больше 9 тысяч россиян, Путин говорит – все идет по плану

Президент страны-агрессора Владимир Путин 3 марта на фоне колоссальных потерь и неудач российской армии в Украине заявил, что ситуация развивается именно так, как нужно.

Источник: Путин, которого цитирует РИА Новости

Детали: По состоянию на утро 3 марта потери России в войне с Украиной выросли до 9 тысяч в личном составе, уничтожены 217 танков, 900 боевых бронированных машин, 30 самолетов, а также много другой техники. Подсчеты приблизительные и цифры постоянно увеличиваются.

При этом по словам Путина, война с Украиной "идет по плану". Он добавил, что "операция" идет в строгом соответствии с графиком и все поставленные задачи "успешно решаются".

Важно: Кроме того, президент РФ сделал и ряд других заявлений. Он сказал, что "националисты" и "иностранные наемники" якобы прикрываются мирными жителями как живым щитом, так образом он снова попытался обвинить украинских защитников в том, чем на самом деле занимаются оккупанты.