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Елизавета II сделала пожертвование в помощь украинским беженцам

Четверг, 3 марта 2022, 19:37

Королева Великобритании Елизавета II сделала пожертвование на призыв к бедствию в Украине, говорится в сообщении благотворительной организации.

Об этом сообщает Sky News.

Королева сделала пожертвование Комитету по чрезвычайным ситуациям Великобритании (DEC) в связи с российским вторжением в Украину.

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Благотворительная организация поблагодарил Ее Величество за "щедрое пожертвование", а Букингемский дворец отказался предоставить какие-либо подробности, заявив, что это личное дело.

Группа, состоящая из 15 благотворительных организаций, выступила с совместным призывом по сбору средств, чтобы помочь более чем миллиону беженцев, покидающих Украину.

DEC начала работу сегодня, и один из руководителей описал ситуацию как одну из самых "душераздирающих, которые он когда-либо видел".

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Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что уже видит основания говорить о военных преступлениях российских оккупационных войск в Украине.

Темы: войнаУкраинаВеликобритания
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