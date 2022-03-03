РФ готовится ввести военное положение, сдвигов на переговорах не ожидается – ЦОС

Российские власти собираются 4 марта ввести военное положение на всей территории РФ, чтобы предотвратить протесты и создать необходимый резерв войск для продолжения войны с Украиной.

Источник: дайджест Центра оборонных стратегий на 3 марта

Введение военного положения в РФ

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Российские власти собираются 4 марта ввести военное положение на всей территории РФ. В этих целях 3 марта было проведено заседание Совета Безопасности РФ.

Введение военного положения позволит предотвратить возможное массовое скопление людей как на возможных антивоенных демонстрациях, так и на акциях протестов, связанных с санкциями. Кроме того, введение военного положения может помочь РФ скрыто провести мобилизацию для создания необходимого резерва войск для продолжения войны с Украиной.

Военные преступления РФ

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Войсками РФ продолжаются военные преступления и нарушения Конвенции о защите гражданского населения во время войны. Так, в городах Украины российская артиллерия и авиация продолжают убивать гражданское население и разрушать критическую инфраструктуру и жилые дома. Как результат преступных обстрелов, сегодня снова погибали десятки человек в Чернигове, Харькове и Мариуполе.

По информации из ОРДЛО, РФ также планируется использование мобилизованных украинских граждан с российскими паспортами в составе 1 и 2 АК в наступательных действиях, в частности для штурма Киева и Одессы в качестве авангардных подразделений, имеющих больше шансов погибнуть.

Продолжается видеофиксация регулярных грабежей и мародерства со стороны оккупантов в разных регионах Украины.

Второй раунд украино-российских переговоров

3 марта в Беларуси прошла очередная встреча украинской и российской делегации. Учитывая риторику чиновников РФ накануне встречи, особых сдвигов по решению вопроса остановки войны дипломатическим путем во время переговоров не ожидается.

Белорусская угроза

Белорусские войска расположены в колоннах на границе с Украиной в готовности к осуществлению вторжения в поддержку войск РФ, существенно затормозивших темпы наступления.

Учитывая распространение в Беларуси интернет и официальными каналами информации о реальном состоянии дел относительно неожиданного агрессором сопротивления ВС Украины, существует вероятность отказа белорусских военнослужащих выполнять преступные приказы и подвергаться смертельной опасности по примеру морских пехотинцев ВС РФ в Крыму. Вместе с тем не исключается заход наиболее подготовленных в морально-психологическом плане подразделений десантно-штурмовых войск РБ и отдельных подразделений других родов и войск.

Статус Сил стратегического сдерживания РФ

Силы стратегического сдерживания РФ продолжают находиться в особом режиме несения службы по приказу Путина. Это продолжение ядерного шантажа в рамках подготовки к мирным переговорам с украинскими чиновниками и переговорами с представителями Запада.

Оперативная ситуация

Киев

Враг продолжает попытки создать полукольцо вокруг столицы с севера, запада и востока. Самая большая опасность сейчас остается с севера и северо-запада от Киева (Иванков, Ворзель, Буча, Ирпень, Гостомель). Продолжаются интенсивные бои на подходах к Киеву на расстоянии 10-40 км, в которых враг теряет технику и личный состав. Западнее Киева ВС Украины освободили и удерживают город Макаров.

Областные центры

Осада Мариуполя российскими оккупантами продолжается. Непрерывно осуществляется разрушение гражданской инфраструктуры артиллерийским огнем и РСЗО. Город держится.

В Херсоне находятся войска РФ и контролируют основные дороги и объекты города. В Николаеве ВС Украины держат наступление противника с периодическими попытками прорыва обороны десантом или с помощью тяжелого вооружения.

20 км к западу от Одессы находятся на рейде крупные десанты корабли (4-8) и боевые корабли ВМФ РФ (5-7) для осуществления очередной попытки десантирования на побережье близ города. Город постоянно находится под обстрелами, в том числе с кораблей.

Ориентировочные потери противника на 20:00 3 марта

Танков – более 200 единиц,

боевых бронированных машин разных типов – более 800 единиц,

вертолетов – более 30,

самолетов – более 30,

личного состава – около 9000 человек.

Дипломатическое измерение

По завершению полуторачасового телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, последний сообщил, что Путин "не предоставил никаких заверений", ввиду невыполнения его требований Украиной, будет продолжать военную интервенцию, следовательно, "следует ожидать худшего".

Президент США Джо Байден направил Конгрессу запрос на дополнительные 10 млрд.долл. помощи Украине и региону в преодолении последствий злости РФ. В частности, 5 млрд на чрезвычайную экономическую и продовольственную безопасность, 30 млн на подключение к европейской электросети, а также 91 млн на усиление санкций, 59 млн на поиск имущества российских олигархов и 21 млн на усиление ограничений экспортного контроля.

В ходе телефонного разговора министра иностранных дел Украины и госсекретаря США речь шла о безопасности, в частности, усилении возможностей противовоздушной обороны.

В пятницу состоится незапланированный визит президента Финляндии в США, в ходе которого будут обсуждаться российская агрессия против Украины и ее последствия для европейской безопасности. Вероятно, речь также пойдет о поставках Финляндии новейших вооружений, в частности, самолетов и авиационных ракет.

На 4 марта запланировано внеочередное заседание Североатлантического совета на уровне министров иностранных дел с участием глав внешнеполитических ведомств Финляндии и Швеции, а также представителя ЕС. Министр иностранных дел Украины присоединится к мероприятию средствами видеосвязи и будет лоббировать вопросы поставки Украине новейших систем ПВО.