"Дети агрессора". УП нашла сына Пескова в Париже

Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Дэни находится во Франции, о чем свидетельствует видео, опубликованное в его аккаунте в Instagram.

Источник: Instagram danny.scooter1

Детали: 2 марта Дени Песков опубликовал в Instagram видео, на котором он катается на самокате. Позже видео исчезло из Stories.

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Син Дмитра Пєскова Дені катається у Парижі, хоча його батько під санкціями ЄС за війну Росії проти України. “Українська правда” знайшла відео pic.twitter.com/xeIxu7bocx — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 3, 2022

По попавшим на видео зданиям удалось опознать скейтпарк Bowl de La Muette, который находится в центре Парижа по адресу 85 Av. Louis Barthou, 75116 Париж.

Дэнни Песков в Париже Скриншот

Скейтпарк Bowl de La Muette

Судя по страничке, сын Пескова бывает в этом парке с сентября прошлого года, когда начал выкладывать видео.

ВИДЕО ДНЯ

Отец Дени – Дмитрий Песков – попал под санкции Европейского Союза 28 февраля из-за военного нападения России на Украину.

Песков с детьми: сын от первого брака Николай, дочь Елизавета и сыновья Мика и Дени от второго брака Фото из Instagram Лизы Песковой

54-летний Дмитрий Песков имеет 5 детей: сына Николая от первого брака с Анастасией Буденной, дочь Елизавету и сыновей Мика и Дени от второго брака с Екатериной Солоцинской и дочь Надежду от нынешней жены, российской фигуристки Татьяны Навки.

Солоцинская с детьми Пескова

Солоцинская с младшим сыном живет в Париже. Ее сын Мика, судя по его Instagram, еще 28 января был в Москве. Но с тех пор ничего не постил.

Дочь Пескова Лиза имеет студенческий вид на проживание – даже в 2020 году, во время карантина, когда границы ЕС были закрыты для России, девушка все равно летала в Париж, чем очень раздражала своих соотечественников в Instagram. А в 2019-м Пескова была стажеркой Европарламента.

Сейчас Лиза, в отличие от младшего брата, воздерживается от постов и сториз на своей странице. Также она закрыла возможность комментировать свои фото.

В начале войны в Украине дочь Пескова запостила в сториз призыв НЕТ ВОЙНЕ на черном фоне, однако очень быстро удалила его из своего Instagram.