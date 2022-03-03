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"Дети агрессора". УП нашла сына Пескова в Париже

Михаил Ткач, Тамара КудрявченкоЧетверг, 3 марта 2022, 21:22

Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Дэни находится во Франции, о чем свидетельствует видео, опубликованное в его аккаунте в Instagram.

Источник: Instagram danny.scooter1

Детали: 2 марта Дени Песков опубликовал в Instagram видео, на котором он катается на самокате. Позже видео исчезло из Stories.

По попавшим на видео зданиям удалось опознать скейтпарк Bowl de La Muette, который находится в центре Парижа по адресу 85 Av. Louis Barthou, 75116 Париж.

Дэнни Песков в Париже
Дэнни Песков в Париже
Скриншот
Скейтпарк Bowl de La Muette
Скейтпарк Bowl de La Muette

Судя по страничке, сын Пескова бывает в этом парке с сентября прошлого года, когда начал выкладывать видео.

Отец Дени – Дмитрий Песков – попал под санкции Европейского Союза 28 февраля из-за военного нападения России на Украину.

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Песков с детьми: сын от первого брака Николай, дочь Елизавета и сыновья Мика и Дени от второго брака
Песков с детьми: сын от первого брака Николай, дочь Елизавета и сыновья Мика и Дени от второго брака
Фото из Instagram Лизы Песковой

54-летний Дмитрий Песков имеет 5 детей: сына Николая от первого брака с Анастасией Буденной, дочь Елизавету и сыновей Мика и Дени от второго брака с Екатериной Солоцинской и дочь Надежду от нынешней жены, российской фигуристки Татьяны Навки.

Солоцинская с детьми Пескова
Солоцинская с детьми Пескова

Солоцинская с младшим сыном живет в Париже. Ее сын Мика, судя по его Instagram, еще 28 января был в Москве. Но с тех пор ничего не постил.

Дочь Пескова Лиза имеет студенческий вид на проживание – даже в 2020 году, во время карантина, когда границы ЕС были закрыты для России, девушка все равно летала в Париж, чем очень раздражала своих соотечественников в Instagram. А в 2019-м Пескова была стажеркой Европарламента.

Сейчас Лиза, в отличие от младшего брата, воздерживается от постов и сториз на своей странице. Также она закрыла возможность комментировать свои фото.

В начале войны в Украине дочь Пескова запостила в сториз призыв НЕТ ВОЙНЕ на черном фоне, однако очень быстро удалила его из своего Instagram.

Темы: РосcияФранциясанкции
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