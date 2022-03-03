Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Дети агрессора". УП нашла сына Пескова в Париже

Михаил Ткач, Тамара КудрявченкоЧетверг, 3 марта 2022, 20:22

Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Дэни находится во Франции, о чем свидетельствует видео, опубликованное в его аккаунте в Instagram.

Источник: Instagram danny.scooter1

Детали: 2 марта Дени Песков опубликовал в Instagram видео, на котором он катается на самокате. Позже видео исчезло из Stories.

Реклама:

По попавшим на видео зданиям удалось опознать скейтпарк Bowl de La Muette, который находится в центре Парижа по адресу 85 Av. Louis Barthou, 75116 Париж.

Дэнни Песков в Париже
Дэнни Песков в Париже
Скриншот
Скейтпарк Bowl de La Muette
Скейтпарк Bowl de La Muette

Судя по страничке, сын Пескова бывает в этом парке с сентября прошлого года, когда начал выкладывать видео.

ВИДЕО ДНЯ

Отец Дени – Дмитрий Песков – попал под санкции Европейского Союза 28 февраля из-за военного нападения России на Украину.

Песков с детьми: сын от первого брака Николай, дочь Елизавета и сыновья Мика и Дени от второго брака
Песков с детьми: сын от первого брака Николай, дочь Елизавета и сыновья Мика и Дени от второго брака
Фото из Instagram Лизы Песковой

54-летний Дмитрий Песков имеет 5 детей: сына Николая от первого брака с Анастасией Буденной, дочь Елизавету и сыновей Мика и Дени от второго брака с Екатериной Солоцинской и дочь Надежду от нынешней жены, российской фигуристки Татьяны Навки.

Солоцинская с детьми Пескова
Солоцинская с детьми Пескова

Солоцинская с младшим сыном живет в Париже. Ее сын Мика, судя по его Instagram, еще 28 января был в Москве. Но с тех пор ничего не постил.

Дочь Пескова Лиза имеет студенческий вид на проживание – даже в 2020 году, во время карантина, когда границы ЕС были закрыты для России, девушка все равно летала в Париж, чем очень раздражала своих соотечественников в Instagram. А в 2019-м Пескова была стажеркой Европарламента.

Сейчас Лиза, в отличие от младшего брата, воздерживается от постов и сториз на своей странице. Также она закрыла возможность комментировать свои фото.

В начале войны в Украине дочь Пескова запостила в сториз призыв НЕТ ВОЙНЕ на черном фоне, однако очень быстро удалила его из своего Instagram.

Темы: РосcияФранциясанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

FT: в ЕС готовят план с €20 млрд для Украины в случае вето Орбана

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Все новости...
Росcия
В аримии РФ много дезертиров и "отказников" – разведка Британии
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Мэр немецкого города ездил на бал в Петербург и выступал там с речью
Последние новости
11:00
Заместитель Кличко: о проблемах с метро, миллиардах на инфраструктуру и выкупе квартир "Киевгорстроя"
10:41
Премьер немецкой Саксонии призывает Украину смириться с временными уступками по территориям
10:41
Миссия возможна. Как проводить реставрацию старых построек и в чем основные проблемы
10:28
Индекс Эспрессо в Украине: самый дорогой кофе - в Одесской области, самый дешевый - в Хмельницкой
10:28
Враг пытается наступать в районе Серебрянского лесничества и захватить Синьковку – Сырский.
10:17
Как говорить с ребенком, потерявшим дом – советы психолога
10:11
Генштаб: За время большой войны РФ совершила 465 химических атак, динамика растет
10:01
Тарнавский: Ситуация на фронте не в тупике, но россияне активизировались везде
09:43
Украина начала импортировать соль из Африки: с добычей на Закарпатье есть проблемы
09:37
Недейственная реабилитация: почему электрофорез, массаж, магнит неэффективны - объясняет врач
Все новости...
Реклама: