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ЕС включил в санкционные списки Пескова и крупных бизнесменов РФ

Елена РощинаПонедельник, 28 февраля 2022, 20:57

Евросоюз 28 февраля ввёл санкции в отношении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, а также против российского предпринимателя Алишера Усманова, владельцев консорциума "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и Петра Авена.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на Официальный журнал ЕС.

Детали: Всего санкции ввели в отношении 26 россиян. 

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Под санкции, в частности, попали основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, главный исполнительный директор компании ПАО "НК "Роснефть"" Игорь Сечин и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, совладелец аэропорта "Шереметьево" Александра Пономаренко.

Согласно документу, помимо этого в санкционных списках – АО "СОГАЗ".

Санкции вступают в силу в день публикации соответствующего решения в Официальном журнале ЕС, то есть 28 февраля.

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Также в санкционном списке оказались вице-премьер Дмитрий Чернышенко, глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин, министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Кроме того, ограничительные меры ввели в отношении актера и кинорежиссера Тиграна Кеосаяна.

Темы: санкцииЕС
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