СБУ: Задержан предатель, причастный к обстрелам телебашни в Киеве

Служба безопасности Украина заявляет, что задержала предателя, причастного к ракетным обстрелам телебашни в Киеве.

Источник: СБУ

Детали: Отмечается, что он предоставлял врагу информацию для ведения войны, в частности, настойчиво агитировал разбомбить Киевскую телевизионную башню, чтобы прекратить трансляцию украинских телеканалов.

Дословно: "В результате обстрела телебашни погибли 5 мирных киевлян. Вещание же центральных телеканалов была приостановлено ​​на короткий промежуток времени.

Следователи СБУ работают с подозреваемым и устанавливают всех причастных к обстрелам – чтобы каждый виновный был наказан".