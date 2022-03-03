СБУ: Задержан предатель, причастный к обстрелам телебашни в Киеве
Четверг, 3 марта 2022, 20:25
Служба безопасности Украина заявляет, что задержала предателя, причастного к ракетным обстрелам телебашни в Киеве.
Источник: СБУ
Детали: Отмечается, что он предоставлял врагу информацию для ведения войны, в частности, настойчиво агитировал разбомбить Киевскую телевизионную башню, чтобы прекратить трансляцию украинских телеканалов.
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Дословно: "В результате обстрела телебашни погибли 5 мирных киевлян. Вещание же центральных телеканалов была приостановлено на короткий промежуток времени.
Следователи СБУ работают с подозреваемым и устанавливают всех причастных к обстрелам – чтобы каждый виновный был наказан".
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