Путин уже ввел в Украину 90% собранных войск, все еще хочет взять Киев – Белый дом
Конечной целью войны, которую развязал Путин, является захват Киева, а также всей Украины.
Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки на брифинге в Белом доме, сообщает корреспондент "Европейской правды".
"Взятие Киева остается намерением Путина", - подчеркнула она.
Впрочем, по данным США, в России исчерпываются резервы военнослужащих и техники, которые можно приобщить к агрессии против Украины.
"По данным Пентагона, 90% боевой силы, собранной вокруг Украины, уже пересекли границу. Они также запустили более 480 ракет", – заявила Псаки.
Впрочем, в Белом доме не видят признаков ослабления агрессии, а наоборот, наблюдают ее эскалацию.
"То есть они продолжают добиваться своей конечной цели – взятие Киева и взятие всей Украины", - заявила представитель Белого дома.
Ранее министр обороны Британии заявил, что война Путина идет не по плану.
Впрочем, президент Франции Эмманюэль Макрон после разговора с Путиным считает, что "самое худшее впереди".
Ранее Украину пригласили на срочную встречу НАТО, где Киев будет просить о средствах противовоздушной обороны.