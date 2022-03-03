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Путин уже ввел в Украину 90% собранных войск, все еще хочет взять Киев – Белый дом

"Европейская правда"Четверг, 3 марта 2022, 20:40
Путин уже ввел в Украину 90% собранных войск, все еще хочет взять Киев – Белый дом
Потери врага в Украине, фото t1.ua

Конечной целью войны, которую развязал Путин, является захват Киева, а также всей Украины.

Об этом заявила спикер Белого дома Джен Псаки на брифинге в Белом доме, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Взятие Киева остается намерением Путина", - подчеркнула она.

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Впрочем, по данным США, в России исчерпываются резервы военнослужащих и техники, которые можно приобщить к агрессии против Украины.

"По данным Пентагона, 90% боевой силы, собранной вокруг Украины, уже пересекли границу. Они также запустили более 480 ракет", – заявила Псаки.

Впрочем, в Белом доме не видят признаков ослабления агрессии, а наоборот, наблюдают ее эскалацию.

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"То есть они продолжают добиваться своей конечной цели – взятие Киева и взятие всей Украины", - заявила представитель Белого дома.

Ранее министр обороны Британии заявил, что война Путина идет не по плану.

Впрочем, президент Франции Эмманюэль Макрон после разговора с Путиным считает, что "самое худшее впереди".

Ранее Украину пригласили на срочную встречу НАТО, где Киев будет просить о средствах противовоздушной обороны.

Темы: войнаРосcияУкраина
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