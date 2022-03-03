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Зеленская запустила телеграм-канал о том, как жить в военное время

Катерина ТищенкоЧетверг, 3 марта 2022, 22:06
Зеленская запустила телеграм-канал о том, как жить в военное время
Елена Зеленская, фото ОП

Первая леди Елена Зеленская запустила телеграм-канал, где можно найти ответы, которые помогут во время войны.

Источник: сайт президента

Прямая речь Зеленской: "Как действовать и жить в военное время? В эти дни у нас много вопросов. Хочу помочь чем могу. Так что запускаю специальный телеграмм-канал с проверенными ответами".

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Детали: В телеграм-канале @FirstLadyOfUkraine информация размещена по разделам:

  • Ссылки на официальные каналы коммуникации государства и каналы работы транспорта и инфраструктуры.
  • Ссылки, по которым можно помочь защитникам, учреждениям здравоохранения, волонтерам, оказать гуманитарную помощь, спасти от войны животных, помочь из-за границы.
  • Ссылки, по которым можно получить помощь: круглосуточная горячая линия, линия психологической поддержки, информация об эвакуации и помощи за рубежом. Также ссылки на информационные ресурсы для людей с инвалидностью.

Первая леди отметила, что информацию будут корректировать и дополнять.

Темы: первая ледиинтернетвойна
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