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Мины в Черном море были захвачены РФ в Крыму в 2014 году – МИД

Среда, 30 марта 2022, 01:14

Россия, заминировав Черное море, пытается дискредитировать Украину перед международными партнерами.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В заявлении отмечается - от начала войны против Украины РФ совершает противоправную деятельность своих военно-морских сил в Черном море.

"Кроме захвата и уничтожения гражданских морских судов, бомбардировки территории Украины с моря, Россия придумала новый способ морского разбоя, которым является использование морских мин в качестве бесконтрольных дрейфующих боеприпасов", - говорится в заявлении.

В МИД отмечают, что по результатам проведенной идентификации установлено, что это морские мины, которые, по состоянию на начало 2022 года, не состояли на учете Военно-морских Сил Вооруженных Сил Украины.

"Указанные мины были захвачены вооруженными силами РФ в 2014 году во время военного вторжения и временной оккупации Россией украинского города Севастополь. Следовательно, Россия, используя морские мины из захваченных в 2014 году военных складов, сознательно прибегает к провокациям и дискредитации Украины перед международными партнерами", – утверждают в МИД.

В министерстве подчеркивают - "сознательное использование Россией дрейфующих морских мин превращает их в де-факто оружие неизбирательного действия, которое угрожает, прежде всего, гражданскому судоходству и человеческой жизни на море во всей акватории не только Черного моря и Азовского морей, но и Керченского Черноморских проливов".

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В МИД отмечают, что Украина уже известила Международную морскую организацию об использовании Россию дрейфующих мин в Черном море.

Напомним, 26 марта Турция перекрывала движение судов в проливе Босфор из-за мины, вероятно, одной из тех, которыми Россия заминировала Черное море. Саперы обезвредили ее, после чего навигацию в проливе возобновили.

Впоследствии морскую мину обнаружили у побережья Румынии.

Ранее Россия заминировала участки Черного моря вблизи Украины и распространила через госагентства информацию о том, что эти мины могут добраться до Босфора. Смотрите об этом в видеообъяснении ЕвроПравды "Как победить РФ на море: возможности НАТО", а также читайте в статье "Морское сражение вокруг Украины: как НАТО может помочь справиться с агрессором на воде".

Темы: РосcияКрымЧерное море
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